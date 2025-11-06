Vandaag trapt het muziekontdekkingsfestival Le Guess Who? af in Utrecht

Vier dagen lang neemt het muziekfestival ‘Le Guess Who?’ verschillende locaties in de stad over. Van donderdag 6 tot en met zondag 9 november zijn er shows in popzalen, kerken, werfkelders en clubs, zoals EKKO. Het festival draait vooral om het ontdekken van nieuwe artiesten en geluiden.

Het muziekfestival vindt sinds 2007 plaats in Utrecht en is opgericht door Bob van Heur en Johan Gijsen. Gijsen stopte in 2022 als directeur.

Het festival richt zich op muziek die je niet snel hoort, van avant-garde en jazz tot hiphop, elektronische muziek en indierock. De medeoprichter noemde het in een eerder interview met DUIC ‘het andere geluid’, gevormd door artiesten uit alle hoeken van de wereld die hun eigen cultuur meebrengen.

Zo presenteert de Ghanese artiest Ata Kak voor het eerst sinds 1994 nieuw werk in TivoliVredenburg. Ook componist en muzikant Nicolás Jaar komt langs in het poppodium. Hij werkt daar samen met de Pakistaans-Amerikaanse artiest Ali Sethi, die klassieke Zuid-Aziatische klanken combineert met moderne elektronische muziek. In de Pieterskerk treedt de Amerikaanse ambientmuzikante Julianna Barwick op met dromerige, bijna filmische klanken.

‘Le Guess Who?’ staat erom bekend dat het geen standaard rock- of popfestival is, maar een feest om nieuwe muziek te ontdekken in verschillende genres en waar nieuwe artiesten zichzelf kunnen laten horen. Het hele programma is te zien via een online tijdsschema.

U? Festival

Op zaterdag 8 november organiseert Le Guess Who? het ‘U? Festival’, een gratis toegankelijk stadsprogramma dat zich richt op het samenbrengen van lokale gemeenschappen. Het vindt plaats op de Nijverheid én in het hele Werkspoorkwartier. Naast het festival zijn er, in samenwerking met Utrechtse organisaties, ook losse activiteiten georganiseerd. Deze zijn verspreid door de hele stad.