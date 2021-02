Veelzijdige schilder Susan Mertens; van Oudegracht tot muurschilderingen en bruiloften

In deze rubriek staat een creatief, ambachtelijk innovatief of historisch product uit de stad centraal. In deze editie: de schilderijen van Susan Mertens

Vanuit haar atelier in de oude Tivoli, aan de Oudegracht, kijkt schilder Susan Mertens uit op de gracht en richting het Wed. Het is dan ook niet verwonderlijk dat de Utrechtse grachten regelmatig het onderwerp vormen voor de schilderijen die ze maakt.

“Ik schilder vaak taferelen op of rond het water van de grachten in Utrecht. Daarvoor kies ik plekken die ik mooi of bijzonder vind. Ik kijk naar de compositie die ontstaat door de weerspiegelingen op het water.” Wanneer het lekker weer is en Susan aan de gracht zit te schilderen, blijven geïnteresseerden vaak even staan om te kijken naar wat ze doet.

“Ik vind het leuk om zo mensen blij te maken.” Susan maakt ze ook op aanvraag, schilderijen van plekken die voor iemand een persoonlijke betekenis hebben. “Zo heb ik laatst een schilderij van de Oudegracht gemaakt, met daarin een familie verwerkt. Ze zijn verhuisd uit Utrecht en deze plek was een speciale herinnering aan hun mooie tijd in Utrecht.”

Schilderen zit er al van jongs af aan in bij Susan Mertens. Haar eerste schilderijen maakt ze met de instructies uit het televisieprogramma The Joy of Painting, gegeven door de Amerikaanse schilder en presentator Bob Ross. Later volgt Susan de opleiding Grafisch Ontwerpen aan de kunstacademie in Den Bosch. Na het afronden van haar studie vertrekt Susan naar Utrecht.

“Ik ben in 2009 afgestudeerd, maar we zaten toen midden in een crisis. Naar grafisch ontwerpers was geen vraag. Ik heb daarna een tijd in de horeca gewerkt. Daar leerde ik mensen kennen en bouwde ik een nieuw leven op. Uit mijn netwerk kreeg ik de vraag of ik iets kon doen met een kale muur.”

Susan Mertens maakt in opdracht haar eerste muurschildering, van de skyline van Central Park in het toenmalige Orloff aan de Kade. Vervolgens een vliegend varken in café De Voortuin en een zonsondergang van Toledo bij Cerveceria Boulevard. “Zo ben ik er eigenlijk ingerold.” Sinds 2015 is ze zelfstandig kunstenaar. “Mijn hobby is dus ook mijn werk geworden.”

Een deel van haar werk bestaat uit schilderopdrachten op locatie als ‘live painter’ op bruiloften, die komen veelal binnen in het trouwseizoen: tussen april en oktober legt Susan zo’n dertig tot veertig bruiloften vast. “Ik spreek van tevoren met mensen af wat ik ga schilderen. Dat kan een sfeerimpressie zijn van de ceremonie, of van de receptie met een wat lossere sfeer. Ik heb een tablet mee waarmee ik foto’s maak. Die zet ik vervolgens op het doek. Het duurt vier tot vijf uur tot het schilderij klaar is. Gasten kunnen het dus zien ontstaan.”

Dat laatste geldt ook voor, onder meer, het metershoge schilderij van Pyke Koch aan de Van Asch van Wijckskade, waar Susan aan meewerkte. “Het kunstcollectief De Strakke Hand riep daarvoor mijn hulp in. Vanaf toen ben ik onderdeel geworden van De Strakke Hand. Sindsdien hebben we samen al een aantal realistische muurschilderingen op verschillende gevels in Utrecht gemaakt.”