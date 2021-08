Ventilatieverbouwing TivoliVredenburg op schema; wel meer geld nodig dan beraamd

De aanpassing van de ventilatieinstallatie in TivoliVredenburg verloopt volgens planning. Volgens de gemeente Utrecht kan de grote zaal van het muziekpodium waarschijnlijk eind augustus weer open. Het project valt, vanwege veiligheidsmaatregelen, wel iets duurder uit dan in april beraamd.

In mei van dit jaar bleek dat de ventilatie in de Grote Zaal van TivoliVredenburg niet voldoet aan de coronarichtlijnen. Zonder aanpassingen zou slechts een deel van de zaal gebruikt kunnen worden. Daarom zijn er deze zomer zes weken langs werkzaamheden. In de Grote Zaal wordt in die tijd een nieuw ventilatiesysteem geïnstalleerd.

Het project is volgens de gemeente in volle gang. De werkzaamheden verlopen volgens planning en de Grote Zaal zou eind augustus weer in gebruik genomen kunnen worden. Een deel van het werk aan de installaties in de technische ruimte, in de kelder, loopt door tot in september.

De gemeenteraad heeft geld vrijgemaakt om de werkzaamheden te financieren. Wethouder Eerenberg stelt in een brief aan de raad dat ‘de verwachting is dat het project met een beperkte overschrijding zal worden afgerond’. Dat komt doordat er extra geld moest worden uitgetrokken voor de veiligheid van het werken ‘in de korte tijd en op hoogte in de zaal’. De precieze overschrijding van het budget is nog niet bekend.