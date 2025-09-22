Verbouwing Magazijn de Zon in volle gang voor komst nieuw museum

De verbouwing van Magazijn de Zon is in volle gang. Het monumentale pand aan de Oudegracht, tegenover het stadhuis, wordt klaargemaakt voor het Literatuurmuseum/Kinderboekenmuseum. In 2027 opent het museum de deuren. Maandagochtend hielpen wethouder Jeugd Dennis de Vries en museumdirecteur Valérie Drost een handje mee met het beton gieten.

Over de grond van de hele verdieping ligt nog een kaal raster van betonijzer. De journalisten, wethouders, kinderen en andere gasten lopen er wat onwennig over heen, als met blote voeten op een kiezelstrand, maar dan op geleende veiligheidsschoenen. De bouwvakkers gaat het beter af. Als het beton uit de slang vloeit, bewegen ze moeiteloos om de wethouder en directeur heen, om alles in goede banen te leiden.

In 2027 lopen ook museumbezoekers over de nieuwe vloer van het museum. In de eigen woorden van het museum zijn zij de ‘hoeders van het leesplezier’. Daarmee zet het museum de historische band tussen het pand en het boek voort. Nadat V&D er in 1974 vertrok, nam de hoofdvestiging Bibliotheek Utrecht er zijn intrek. Op de begane grond vestigde zich boekhandel Broese. Toen de bibliotheek en Broese verhuisden naar het oude postkantoor aan de Neude, werd Magazijn de Zon tijdelijk het onderkomen van het Nijntje Museum.

Het museum

“In ons museum vind je meer dan alleen boeken”, vertelt Valérie Drost, directeur van het museum. “Wij doen alles wat om boeken heen zit. We hebben bijvoorbeeld archieven van schrijvers, die vaak veel achterlaten. Daarmee kunnen we de verhalen en de literatuur tot leven wekken.”

Literatuurmuseum/Kinderboekenmuseum zit nu nog in Den Haag. “Dat pand werd te klein voor de collectie. Hier kunnen we veel meer gaan laten zien”, aldus Drost, die te spreken is over de ligging van het pand, midden in de stad die midden in het land ligt. “We zijn een nationaal museum. We verwachten hier ook meer aanloop.” Het museum trekt in Den Haag zo’n 100.000 bezoekers, en hoopt dit in Utrecht te verdubbelen.

Ook is het museum van plan om net zoals de bibliotheek een podium te worden voor literatuur. “We willen hier, nog meer dan in Den Haag, echt voor een programmering zorgen.”

Zoals de naam suggereert, is ook een deel van het museum aan kinderboeken gewijd. “Dat wordt meer een belevenismuseum”, zegt Drost. “Daar is een heleboel te doen, gericht op het aanwakkeren van het leesplezier. Kinderen kunnen zich bijvoorbeeld verkleden als kikker.”

Ontwikkeling

Hoewel de verbouwing dus nog in volle gang is, werd de eerste literatuur vandaag al naar binnen gebracht. Dit is uitgezocht door wethouder De Vries, museumdirecteur Drost, kindermuseumdirecteur Jayshri en twee andere kinderen. Allemaal schreven ze hun favoriete zin op een strookje papier, dat onder de nieuwe betonnen vloer verdween.

Jayshri (12) koos een zin uit De Laatste Olympiër uit de Percy Jackson-reeks. Haar favoriete boeken, omdat ze over Griekse mythologie gaan. ‘Als je iedereen gelijk behandeld, kan je de vrede bewaren’, stond er op haar papiertje.

Zelf leest ze erg veel, maar bij haar leeftijdsgenoten valt dat mee. “Die zitten liever op social media, dat vinden ze interessanter.” Dat vindt ze jammer. “Ik denk dat lezen belangrijk is omdat er belangrijke boodschappen in zitten en het je helpt om dingen te begrijpen.”

Ook de wethouder beaamt het belang van lezen. In een vorig leven stond De Vries als leraar voor een basisschoolklas in Overvecht. “Ouders vroegen mij wel eens om extra huiswerk voor hun kinderen. Dan zei ik altijd: ‘laat ze een boek lezen.’ Het zorgt voor een brede woordenschat en beter begrip van teksten en verhalen. Het is de sleutel tot ontwikkeling.”

De Vries kijkt dan ook uit naar de komst van het museum, in de wat hem betreft perfecte locatie. “Nederland heeft een rijke culturele geschiedenis, en daar past een museum op een centrale ligging bij. Met de voorgangers als de bibliotheek, Broese en het Nijntje Museum past dit er goed bij. Het pand ademt lezen.”