Verbouwing van het nijntje museum bijna klaar; deuren van vernieuwd museum openen op 21 juni

Het vernieuwde nijntje museum is bijna af. Sinds november 2021 werd het pand aan de Agnietenstraat in Utrecht verbouwd en huisde het museum tijdelijk in het voormalige gebouw van de Centrale Bibliotheek aan de Oudegracht. Vanaf 21 juni – nijntjes verjaardag – kunnen bezoekers weer aan de Agnietenstraat terecht.

Het oorspronkelijke nijntje museum werd geopend in 2016, tegenover het Centraal Museum. Al snel bleek het museum te klein voor de ruim 175.000 bezoekers die er jaarlijks naartoe komen en dus werd besloten om het museum te verbouwen. Het museum is in oppervlakte bijna verdubbeld en heeft een museumcafé, een projectieruimte voor avonturen met boris beer en nieuwe themaruimtes gekregen. Die ruimtes draaien om ‘de boerderij’ en ‘de winkel van betje big’ en er zijn lesprogramma’s ontwikkeld voor basisscholen.

Marco Grob is zakelijk directeur van Centraal Museum en nijntje museum. Hij is blij dat het nieuwe museum bijna open kan. “Er is de afgelopen periode onder lastige omstandigheden door velen hard gewerkt om deze prachtige uitbreiding te realiseren. We verheugen ons er enorm op om bezoekers het vernieuwde nijntje museum te laten ontdekken. Het nijntje museum is een icoon in de stad Utrecht en we zijn blij weer terug te keren naar de Agnietenstraat, dicht bij het atelier van Dick Bruna in het Centraal Museum.”