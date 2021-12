Verdwenen horeca: La Place in Hoog Catharijne

Het markt-achtige zelfbedieningsrestaurant La Place heeft tegenwoordig tientallen vestigingen in binnen- en buitenland. De allereerste La Place begon in 1987 bovenin de V&D in Hoog Catharijne. Vooral het uitzicht vanaf het dakterras was vermaard, waar je op ‘ooghoogte’ met de Dom leek te zitten. Deze vestiging bleef sinds het faillissement van V&D in 2015 echter gesloten. Hudson’s Bay en Jumbo zouden het restaurant heropenen, maar dat is nooit gebeurd.

De grote V&D-warenhuizen, zoals het in 1973 geopende gebouw aan de Rijnkade, hadden al lang zelfbedieningsrestaurants. Eind jaren tachtig waren die saai en onaantrekkelijk geworden. De inrichting was sober en op het menu overheersten kroketten en saucijzenbroodjes. Om hier verandering in te brengen haalde Anton Dreesmann in 1987 Paul Bringmann (1948) binnen. Hij kwam van de restaurants van de toenmalige weidewinkel Maxis. Bringmann was op zijn 13e begonnen in een spoelkeuken en in 1969 afgestudeerd aan de Hotelschool Maastricht. Hij moest een nieuwe restaurantformule ontwikkelen met de Utrechtse V&D als proeftuin — vanwege de centrale ligging, de beschikbare ruimte en de potentie van het dakterras. Naar een voorbeeld dat hij in Zwitserland had gezien, koos Bringmann voor een opzet ‘zonder keuken’ en met uitsluitend verse ingrediënten. Het restaurant in Utrecht opende op 17 september 1987.

Hoorn des Overvloeds

Het idee om alles in het zicht van de klant te bereiden, kwam voort uit praktijkervaring. ‘We verkochten in de jaren 80 in V&D verse jus. Maar 90 procent van de klanten geloofde niet dat die vers was. Toen hebben we de juspers in het zicht gezet’, vertelde Bringmann later. Het aanbod steeds blijven vernieuwen hoorde ook bij zijn aanpak. ‘Wij begonnen met Franse broodjes. Toen iedereen die ging verkopen, stapten wij over op foccacia. We willen niet ver voor de troepen uitlopen, maar wel een klein stukje.’ De naam La Place herinnert nog aan de Franse formule en verwijst naar een (markt)plein met kraampjes.

De klanten waren verrast en enthousiast. Iemand omschreef zijn eerste La Place-ervaring: ‘Stukjes kalkoenfilet & kogelbiefstuk van de bakplaat hadden ze gisteren met daarbij een gepofte aardappel &, naar keuze, verse tomaten- of kwarksaus, of gebakken krieltjes. Dit alles werd klaargemaakt waar wij bij stonden.’ Om te vervolgen: ‘We hebben gesnoept van de sectie Nagerechten van de Hoorn des Overvloeds (aardbeiengebak, kwarkpunt, exotisch fruit & ijs). Maar eigenlijk hebben we nog meer genoten van de mensvriendelijkheid van het La Place-personeel.’ Bringmann besteedde veel aandacht aan motivatie en scholing van de medewerkers. Hij kreeg opdracht om de La Place-formule uit te rollen over de rest van het land, om te beginnen in Amstelveen en Rotterdam. Personeelsadvertenties spraken van ‘een totaal nieuwe visie op de rol van de horeca in het warenhuis van de jaren 90’. De centrale opleidingsruimte met de passende naam l’École werd bij het Utrechtse restaurant gevestigd.

Faillissement

De succesformule van La Place ontgroeide na de eeuwwisseling de sukkelende warenhuizen. Er kwamen ‘losse’ vestigingen langs snelwegen, op stations, vliegvelden en in winkelcentra. Bij het 25-jarige jubileum in 2012 was La Place het goudhaantje van V&D geworden met 200 filialen, 35 miljoen bezoekers, 5.500 medewerkers en 250 miljoen euro omzet. De jaren daarop werden er vestigingen geopend in de buurlanden. In 2014 volgden de eerste restaurants buiten Europa: op Bali en in New York.

Bij het faillissement van 2015 sleepte V&D het winstgevende La Place mee in z’n val. Een jaar later nam supermarktketen Jumbo La Place grotendeels over. In de meeste plaatsen gingen de restaurants weer open, ook die in oude V&D’s waar inmiddels Hudson’s Bay was ingetrokken. Toen dat Canadese warenhuis in een deel van het Utrechtse pand zou komen, werd aangekondigd dat La Place daar zou terugkeren. Dat is echter nooit gebeurd. Begin 2019 verklaarde Hudson’s Bay eerst alle aandacht op de winkel te willen concentreren; een jaar later ging het warenhuis failliet bij gebrek aan belangstelling. Ook de aankondiging van Jumbo/La Place voor een ‘foodcafé en groot terras’ bij de nieuwe Jumbo-vestiging onderin het pand werd niet bewaarheid; daar is alleen een afhaalfunctie gekomen. De dichtstbijzijnde La Place is nu het voormalige AC Restaurant aan de A12 in De Meern.

De restaurants in New York en op Bali zijn volgens de kaart op de website van La Place inmiddels verdwenen, maar daar zijn Toronto, Barcelona en Kopenhagen voor in de plaats gekomen. De Utrechtse ‘oervestiging’ wordt ondertussen gemist, niet alleen vanwege het uitzicht en het riante dakterras, maar ook als laagdrempelige, kindvriendelijke en centrale plek om af te spreken — zelfs al moest je daarvoor meerdere roltrappen nemen en je langs de afdeling tassen en koffers begeven.