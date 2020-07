Verfdokter fleurt bouwkeet van Stadsboerderij Koppelsteede in Utrecht op

Robert-Jan Brink, beter bekend als Verfdokter, heeft een bouwkeet van Stadsboerderij Koppelsteede in Lunetten opgefleurd. Rondom de keet zijn afbeeldingen van verschillende dieren te zien.

De bouwkeet was volgens Brink al een keer beschilderd, maar deze afbeelding was door de jaren heen vervaagd. “De mensen van Koppelsteede hebben mij benaderd om er iets nieuws van te maken.”

Brink mocht daarbij zijn eigen gang gaan. Hij kwam met het plan om verschillende dieren af te beelden. Zo zijn op de keet een bij, een lieveheersbeestje, een Groninger Blaarkop en een Indische loopeend te zien. De laatste twee dieren lopen ook rond bij de boerderij.

(Tekst loopt door onder afbeelding)

Schets

Toen het plan eenmaal rond was heeft Brink thuis een schets gemaakt. Daarna is hij drie dagen bezig geweest om de afbeelding op de bouwkeet te krijgen. “Eerst moest ik de onderlaag eraf schuren, daarna heb ik een raster uitgetekend en vervolgens de dieren erop geschilderd.”

Brink zegt momenteel bezig te zijn met plannen voor een nieuwe muurschildering in Utrecht. “Ik heb een muurtje op het oog. Ik ben al met de eigenaar in gesprek over een passende afbeelding, maar verder kan ik daar nu nog niks over zeggen.”