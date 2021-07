Verfdokter laat in Utrechts Gagelbos zien hoe soldaten vroeger in schuilbunker zaten

Robert-Jan Brink, ook wel bekend als Verfdokter, heeft een bunker in het Utrechtse Gagelbos beschilderd. Op het werk is te zien hoe Nederlandse soldaten in oude uniformen schuilen in de betonnen constructie.

De bunker diende vroeger als schuilplaats tijdens beschietingen van bijvoorbeeld artillerie voor zo’n twaalf soldaten en is onderdeel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Langs de gehele linie staan ruim 700 van dit soort betonnen bouwwerken. De bunkers zijn veelal tussen 1939 en 1940 gebouwd.

In opdracht van de provincie Utrecht en met behulp van de gemeente en Staatsbosbeheer heeft Brink nu één zo’n bunker beschilderd. Op het grootste deel van de constructie heeft hij een camouflageprint aangebracht.

In een van de hoeken heeft Brink een 3D-tekening gemaakt, waardoor het lijkt alsof er een doorkijk is. Hierop zijn zes Nederlandse soldaten afgebeeld. De kunstenaar zegt dat de afmetingen één-op-één zijn en dat ook de details kloppen. “Het creëert een realistisch beeld van hoe het er vanbinnen vroeger uitzag”, zegt Verfdokter in een bericht op sociale media.

Daarnaast weet de kunstenaar te vertellen dat de bunkers vroeger vaak werden ingegraven. “De haken bovenop boden hier extra weerstand voor, ook konden hier takken op gelegd worden.” Tot slot zegt hij dat het gat bovenop de constructie diende als opening voor een periscoop, maar dat die uiteindelijk nooit in gebruik is genomen. De bunker is te vinden in het Gagelbos en is duidelijk te zien vanaf de Gageldijk.