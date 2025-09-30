Vergunning evenemententerrein Beton-T in Utrecht loopt bijna af, toekomst onzeker

De vergunning van Beton-T loopt begin 2027 af. Zonder verlenging is de toekomst van het experimentele stadsplein mogelijk onzeker. De organisatie van Beton-T vraagt de Utrechters daarom om hulp.

Van boulderen tussen de bomen tot de maandelijkse ‘tweedekansmarkt’ Betonnerie. Als de vergunning van Beton-T begin 2027 afloopt, is het onzeker of deze, en vele andere creatieve initiatieven, in de toekomst nog zullen bestaan. Om dit te voorkomen vraagt de organisatie aan Utrechters om een enquête in te vullen over de toekomst van het plein.

Stukje creatieve vrijheid

Beton-T is een tijdelijk project dat ongebruikt gebied, namelijk een betonnen plaat van zo’n 3.600 vierkante meter in de Merwedekanaalzone, omvormt tot een plek waar wekelijks verschillende creatieve programma’s worden georganiseerd. Zo worden er onder meer muzikale optredens, filmvoorstellingen in de buitenlucht en kunstexposities georganiseerd.

Beton-T laat weten dat het verdwijnen van dit experimentele stadsplein de creatieve vrijheid van Utrecht inperkt. “Beton-T is meer dan een locatie: het is een plek waar makers, kunstenaars, muzikanten en creatieve denkers samenkomen. Hier ontstaan ideeën, kunstprojecten en culturele evenementen die Utrecht uniek maken. Als Beton-T verdwijnt, verdwijnt ook een stukje creatieve vrijheid in Utrecht.”

Geluidsoverlast

Eerder lieten omwonenden van Beton-T weten geluidsoverlast van het evenemententerrein te ervaren, waarvoor zij zelfs een petitie startten. Wethouder Eva Oosters liet begin dit jaar weten dat de zorgen van omwonenden bekend zijn bij de gemeente en dat er met beide partijen is gesproken. Uit een van die gesprekken bleek dat Beton-T al meerdere maatregelen heeft genomen. Zo is er bijvoorbeeld een geluidswerende wal gekomen en is ook de positie van de speakers veranderd. Daarbij gaf de stichting aan niet over de middelen te beschikken om nog meer aanpassingen te doen.

Oosters liet daarnaast ook weten dat er uit verschillende metingen is gebleken dat het geluid binnen de gestelde normen blijft. “Zo is het afgelopen jaar bij vijf van de zes evenementen een geluidsmeting verricht en bij al deze metingen werd aan de maximale geluidsnorm voldaan”, aldus de wethouder.

Enquête

Om de toekomst van Beton-T, en hiermee alle creatieve initiatieven, te verzekeren, heeft de organisatie een enquête opgesteld om erachter te komen hoe Beton-T wordt beleefd en wat mensen belangrijk vinden voor het eventuele vervolg. De enquête is hier te vinden.