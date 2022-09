Verlichte boekenrivier in Utrecht begint langzaam te stromen; opbouw van installatie is gestart

Het Internationaal Literatuur Festival Utrecht (ILFU) begint vandaag. Het begin van het festival wordt ingeluid met de verlichte boekenrivier die vanavond door de Minrebroederstraat ‘stroomt’. De opbouw van de installatie is vrijdagochtend begonnen.

De boekenrivier bestaat uit 10.000 verlichte boeken, een installatie die is bedacht door het Spaanse kunstcollectief Luzinterruptus. De installatie illustreert ILFU’s thema van dit jaar: de fictie bij de feiten. Luzinterruptus wil zo letterlijk meer ruimte bieden aan fictie, namelijk midden op straat.

“De installatie is ook bedoeld als een stil protest tegen de effecten van verkeer en vervuiling op het stadsleven, door lawaai en vervuiling te vervangen door woorden, gedichten, het ruisen van de bladzijden en zacht licht”, schrijft het ILFU.

Lantaarnpalen

De boekenrivier wordt vrijdag aangelegd en om 17.00 uur geopend door wethouder Eva Oosters. De lantaarnpalen in de straat gaan vanaf dan uit. Mensen kunnen vrijdagavond over paden door de boekenrivier lopen. Het kunstwerk is tot 3.00 uur ’s nachts te bezoeken en gratis toegankelijk.

Tekst gaat verder onder afbeelding

De tienduizend boeken die de rivier vormen, zijn de afgelopen tijd door Utrechters ingeleverd bij Bibliotheek Utrecht en Kringloop de Arm. Na vandaag kunnen mensen de rivierboeken een derde leven geven, ze mogen ze namelijk mee naar huis nemen.

ILFU

Na twee aangepaste corona-edities kan de 39e editie van het Internationaal Literatuur Festival Utrecht de komende weken weer in volle glorie plaatsvinden. Het festival begint vandaag dus met de verlichte boekenrivier en een Book Talk van schrijver Jonathan Franzen – bekend van onder meer het boek Kruispunt – in de Domkerk. Dit weekend staan ook het NK Poetry Slam en de Utrechtse Boekenmarkt op het Vredenburg op de agenda.

De komende twee weken is er van alles te doen tijdens het festival. Zo is er onder meer een Book Talk met Frans de Waal, een Kindernacht van de Poëzie en het Young Adult event YALFU. Over twee weken wordt het festival afgesloten met De Nacht van de Poëzie in TivoliVredenburg.

Ken jij de verhalen achter de Utrechtse horeca uit de 20e eeuw? Arjan den Boer en Ton van den Berg maken samen een boek over de verdwenen horeca uit deze periode en hebben daarbij jouw hulp nodig! Lees hier meer en bestel alvast een boek.