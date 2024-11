Vernieuwde bibliotheek in Vleuterweide in Utrecht feestelijk geopend; Feestvierdaagse van start

De bibliotheek in Vleuterweide in Utrecht is woensdag feestelijk heropend. Het pand heeft een nieuwe inrichting gekregen, dat voor een deel is bedacht door kinderen en jongeren uit de wijk.

Zij bedachten bijvoorbeeld de boomhut, de Engelse klassieke hoek en de aparte afdeling voor kinderen van twaalf jaar en ouder. Ook wilden ze meer groen en natuur in de bibliotheek en vonden ze duurzaamheid én hergebruik van materialen belangrijk. Al deze elementen zijn terug te zien in de vernieuwde bieb. Teamleider Charissa Muller: “Het is echt een bibliotheek geworden van en door de wijk.”

Feestvierdaagse

Woensdagmiddag werd de nieuwe bieb geopend door onder andere wethouder Eeleco Eerenberg. Tegelijkertijd werd de start gegeven voor de ‘Feestvierdaagse’. Donderdag is er tot 20.00 uur muziek en zijn er Surinaamse hapjes. “Leerlingen van het Amadeus Lyceum organiseren een tentoonstelling. Schrijvers uit de Wijk geven workshops en lezingen”, is te lezen in een persbericht.

De vrijdag staat in het teken van de Nederlandse cultuur, met bordspellen spelen tijdens het Taalcafé XXL en Nederlandse lekkernijen. Zaterdag, op de laatste dag van de Feestvierdaagse, staat het kinderfeest op de agenda. Het volledige programma is hier te vinden.