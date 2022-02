Verschillende Utrechtse podia en clubs openen zaterdagavond de deuren tijdens protestactie

Verschillende Utrechtse uitgaansgelegenheden openen zaterdagavond onder de noemer De Nacht staat op de deuren. Zij organiseren een avond waarbij het publiek weer als vanouds kan dansen. De ondernemers protesteren daarmee tegen de huidige coronamaatregelen, waardoor dansavonden niet zijn toegestaan.



In Utrecht doen onder meer De Helling, EKKO, dB’s en Club BASIS mee aan de protestactie. “Nachtclubs en podia in Nederland hebben zich twee jaar lang begripvol aan die regels gehouden. Maar het is niet langer uit te leggen dat vrijwel alle sectoren open zijn, behalve de nachtcultuur”, schrijft De Helling op sociale media.

Omdat deze evenementen tegen de regels in worden georganiseerd kan het zijn dat de ondernemers een bezoek krijgen van bijvoorbeeld handhaving van de gemeente Utrecht. Club BASIS zegt daarom dat bezoekers rekening moeten houden moet een vroegtijdige sluiting. “Als we eerder dicht moeten, verzoeken we iedereen vriendelijk en begripvol te zijn, en mee te werken.”

Toekomst

EKKO denkt ondertussen ook na over de toekomst. “De Nacht staat op. Dat is een feit. Maar intussen stellen we onszelf steeds meer vragen over hoe nu verder. Gaan we terug naar normaal, of aangepast vooruit?” Het poppodium heeft daarom een podcast over het onderwerp gemaakt die onder meer via Spotify is te luisteren.

Voor degenen die vanavond nog in Utrecht op stap willen wordt het lastig. Het ziet ernaar uit dat alle evenementen zijn uitverkocht. Volgende week is er weer een coronapersconferentie, waarin mogelijk nieuwe versoepelingen worden aangekondigd. Het is echter nog niet bekend wat er precies wordt besloten en welke uitwerking dit heeft voor het nachtleven.

Wil jij DUIC steunen en een prachtig boek met de beste fotografie en verhalen van Utrecht in 2021 ontvangen? Voor 24,95 euro is DUIC in 2021 te bestellen en daarmee steun je direct onze journalistieke werkzaamheden.