Video: Burgemeester heet Sinterklaas via videoverbinding welkom in Utrecht

Sinterklaas is weer aangekomen in Utrecht. Vanwege het coronavirus ging dat dit jaar anders dan voorgaande keren. Via een videoverbinding heet burgemeester Peter den Oudsten de goedheiligman welkom in de stad.

“Dag Sinterklaas, wat ben ik blij dat u er bent en dat u de oversteek naar ons koude kikkerlandje weer hebt gemaakt”, zegt de burgemeester. “Wat is het jammer dat we u niet konden ontvangen op de Weerdsluis. Dit jaar slaan we noodgedwongen over, maar volgend jaar wordt u ontvangen door burgemeester Dijksma. Ik zal ervoor zorgen dat die ontvangst weer net zo mooi is als de jaren daarvoor.”

De burgemeester beloofde daarnaast om nog even via WhatsApp te laten weten hoe het gaat met de Utrechtse kinderen. “Geweldig zeg”, aldus Sinterklaas. Wel heeft de goedheiligman hulp nodig van zijn pieten: “Piet, bij dat WhatsApp moet je mij wel even helpen.”

Voordat Sinterklaas vanavond de deur uit gaat om alle kinderen een cadeau te brengen, wil hij nog even een middagdutje doen. “We hebben veel werk voor de boeg.”