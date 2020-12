Videoclip: Utrechtse smartlap gemaakt door Artificial Intelligence

Nu voor het eerst in 30 jaar het Smartlappenfestival in Utrecht niet door is gegaan, kerst min of meer is gecanceld en de kroegen leeg staan, was er genoeg reden voor SETUP om een smartlap te maken. Maar dan wel op een manier die bij SETUP past, het lied is gemaakt door Artificial Intelligence (AI)