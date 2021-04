Videoserie over de Domkerk: bonusaflevering over het ‘mooiste gebouw van Utrecht’

De Domkerk is iedere dag open, maar door corona is dat beperkt. Daarom namen we de afgelopen weken kijkers via een videoserie mee door het iconische gebouw. In zeven afleveringen worden plekken getoond waar bezoekers – voor corona – massaal konden komen, maar ook op plekken die normaal gesloten bleven. Vandaag publiceren we een bonusaflevering, over de toekomst van de Domkerk en de hulp van Utrechters.



Theo Kralt is voorzitter van restauratiecommissie van de Domkerk. Hij zegt: ‘De Domkerk is van ons allemaal.’ Daarom benadrukt hij het belang van onderhoud en restauraties, en de steun van Utrechters die daarvoor nodig is.

Andere afleveringen terugkijken?

Aflevering 1 is hier terug te kijken, aflevering 2 op deze plek, voor aflevering 3 klik hier en aflevering 4 terugkijken kan hier. Tot slot is aflevering 5 hier terug te kijken, aflevering 6 hier, en aflevering 7 hier.

Vrienden van de Domkerk

In de veertigdagentijd publiceren de Vrienden van de Domkerk elke zaterdag een mini-documentaire over de Domkerk. Elke aflevering vertelt een deskundige iets over een kunstschat of een bijzonder onderdeel van het gebouw, zoals een graftombe, de glas-in-loodramen, het orgel of onbekende sculpturen aan de buitenkant.

Bijzondere aandacht wordt besteed aan onderhoud en restauratie van dit bijzondere middeleeuwse monument. Zo blijft de Domkerk ook in tijden van corona digitaal zichtbaar voor iedereen.