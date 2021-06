Vier grote steden, waaronder Utrecht, willen van Keti Koti een nationale feestdag maken

Utrecht wil samen met Amsterdam, Rotterdam en Den Haag dat Keti Koti een nationale feestdag wordt. Tijdens Keti Koti, dat altijd op 1 juli plaatsvindt, wordt de afschaffing van de slavernij herdacht.

De vier grote steden hebben gezamenlijk een brief aan het Rijk geschreven. Daarin is te lezen dat de vier gemeenten het belangrijk vinden dat er jaarlijks aandacht wordt geschonken aan het Nederlands slavernijverleden.

“De herdenking markeert deze geschiedenis als onderdeel van de Nederlandse geschiedenis, een onderdeel van het collectieve geheugen. Door te gedenken legt de samenleving verantwoordelijkheid af, maar committeert zij zich ook aan een samenleving en een toekomst waarin geen ruimte is voor racisme en kansenongelijkheid”, is te lezen in de brief.

De brief is geschreven naar aanleiding van een initiatief van zeven Amsterdamse raadsleden. Daarin werd al gevraagd om van Keti Koti een nationale feestdag te maken. “Het college onderschrijft het belang van een dag waarop we rouwen en vieren, naar geleerde lessen uit het verleden en een gedeelde toekomst kijken, net zoals we dat doen op 4 en 5 mei.”