Vier ton subsidie voor jongerencultuur in Utrecht: ‘Deze impuls is niet alleen welkom, maar hard nodig’

Elf Utrechtse instellingen die jongerencultuur aanbieden krijgen volgend jaar samen vier ton extra subsidie. Het geld werd voor gemeenten beschikbaar gesteld door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) en gaat onder andere naar de Nijverheid, Vechtclub XL.

Culturele instellingen die aan jongerenprogrammering doen konden plannen indienen bij de gemeente om aanspraak te maken op de extra subsidie. Zij werden daarbij gevraagd rekening te houden met diversiteit en inclusiviteit. In totaal werden 51 plannen ingediend bij de gemeente.

De plannen werden beoordeeld door de afdeling Culturele Zaken van de gemeente, die elf instellingen uitkoos. De Nijverheid, Freedom City, Kunstbende, La Cassette, Landhuis Oud Amelisweerd, Slow Fashion, Studio Figur, Unchain The Tigers, VechtclubXL, Vocal Statements en Zuilens Fanfare Orkest kunnen volgend jaar rekenen op de extra steun.

“Jongeren hebben in de coronaperiode veel moeten missen op cultureel vlak”, aldus wethouder van Cultuur Eva Oosters. “En dat terwijl cultuur juist ontzettend belangrijk is voor ontmoeting, persoonlijke ontwikkeling en het algeheel welzijn. Deze impuls is dus niet alleen hartstikke welkom, maar hard nodig”.