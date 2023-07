Vijf tips voor bezoek aan De Parade; theaterfestival in Utrecht gaat vandaag van start

Van 28 juli tot en met 13 augustus strijkt theaterfestival de Parade weer neer in het Moreelsepark in Utrecht. Er zijn tientallen voorstellingen te zien die meestal ongeveer een halfuur duren. Toegang tot het terrein kost tussen 14.00 en 15.00 uur drie euro, daarna ben je negen euro kwijt. Kinderen tot en met 11 jaar mogen gratis naar binnen. Dit zijn onze tips.

Rundfunk – Schnabbel

Tom van Kalmthout en Yannick van de Velde zijn de plaaggeesten van het Nederlandse cabaret. Na het succes van hun televisieserie Rundfunk trokken ze onder diezelfde naam de theaters in, die al snel uitverkocht raakten. Verwacht harde grappen en snelle sketches op of over de rand van de goede smaak. Schnabbel biedt een voorproefje van hun nieuwe avondvullende voorstelling Schau, waarmee ze vanaf november door het land reizen.

Wanneer: 28 juli tot en met 2 augustus om 19.45, 21.15 en 22.30 uur

Prijs: 12,50 euro

Gershwin Bonevacia & Podium Mozaïek – Terug naar Prinsenplein

Dichter en spoken word-artiest Gershwin Bonevacia gaat op zoek naar de tienjarige Gershwin; ‘Gush’. Hij wil weten wie Gush was, hoe Gush heeft bijgedragen aan Gershwin en waar de gevoelsmatig ontstane afstand vandaan komt. In deze zoektocht stuit Gershwin op allerlei trauma’s, scheve verhoudingen en taboes. De muzikale monoloog Terug naar Prinsenplein is een onderzoek naar het verleden, familiebanden en het kind-zijn.

Wanneer: 28 juli tot en met 2 augustus om 19.00, 20.30 en 22.00 uur

Prijs: 8 euro

Gavin-Viano – A melody for grownups

Voor meer coming of age kun je terecht bij performance artiest Gavin-Viano. Hij wordt tijdens het concert A melody for grown-ups begeleid door vijf soulmuzikanten die piano, blaasinstrumenten en drums bespelen. Gavin-Viano vertelt hoe hij de nieuwste fase in zijn leven genaamd “volwassen zijn” ervaart. Het is tijd om zijn perspectief op succes, werk ethiek, cultuur, geschiedenis, kunst en zelfliefde te delen.

Wanneer: 2 tot en met 6 augustus om 18.30, 19.45 en 21.00 uur

Prijs: 10 euro

Ta Mère – Voor me leeftijd

Het gelegenheidsgezelschap Ta Mère wordt aangevoerd door cabaretière Sanne Wallis de Vries (52). Samen met haar vriendinnen Tessel Beek (54) en Suzanne Mateysen (43) trad ze vorig jaar op tijdens het afscheidsconcert van Rob de Nijs. Dat smaakte naar meer en dus staan ze nu als trio op de Parade. In Voor me leeftijd staan niet de gruwelen van de overgang, maar juist de voordelen van het ouder worden centraal.

Wanneer: 8 tot en met 13 augustus om 19.00, 20.15 en 21.30 uur

Prijs: 12 euro

Alex & Daniël – De grandioze dood van Siegfried & Roy

Het Duitse illusionistenduo Siegfried & Roy maakte furore in Las Vegas met hun gelikte optredens vol magie en roofdieren. Tot Roy werd aangevallen door een tijger, daarbij zijn rug brak en een herseninfarct kreeg. In de komische voorstelling De grandioze dood van Siegfried & Roy wekken Alex Hendrickx en Daniël Cornelissen het duo nog één keer tot leven. Waarom moest hun liefdesrelatie bijvoorbeeld geheim blijven?

Wanneer: 8 tot en met 13 augustus om 19.00 uur, 20.15 en 21.30 uur

Prijs: 9,50 euro