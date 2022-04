Volksbuurtmuseum komt met boek en podcast over acht Utrechters uit volksbuurten

Het Utrechtse Volksbuurtmuseum brengt binnenkort een boek en podcastserie uit, waarin het leven van acht Utrechters centraal staan. Daarvoor heeft het museum het afgelopen jaar meer dan honderd mensen gesproken.

In het boek zijn verhalen te lezen van acht mensen uit Utrechtse volksbuurten in de periode tussen 1945 en 1990. Ze vertellen over hun kindertijd, hun ouders, school, uitgaan, seksualiteit, werk, de buurt, de stad en hun eigen gezin.

Het zijn volgens het museum verhalen over armoede, hard werken, saamhorigheid in familie en de buurt, maar ook over dronkenschap en huiselijk geweld.

Het boek is geschreven door Adrianne Dercksen en Ingeborg Hornsveld, en de podcastserie is gemaakt door Bart Verbeek en Jaap Hoeve. Het boek is vanaf 14 april te koop in de winkel van het museum. De podcast is vanaf diezelfde dag te beluisteren via verschillende kanalen.

