Volksbuurtmuseum Utrecht gaat bijna weer open: ‘Het wordt een mooie aanwinst voor de stad’

Het Volksbuurtmuseum in Wijk C in Utrecht wordt verbouwd en op 27 december staat de heropening op de agenda. Volgens directeur Lysette Jansen wordt de plek momenteel getransformeerd naar een relevant nieuw stadsmuseum. “Het wordt een mooie aanwinst voor de stad.”

Het Volksbuurtmuseum heeft op 1 september de deuren tijdelijk gesloten vanwege de verbouwing. Het aantal vierkante meters blijft hetzelfde en dat kon volgens Jansen ook niet anders. “We hebben geen ruimte om uit te breiden en willen ook niet weg. We zijn namelijk erg geworteld in Wijk C.”

Desondanks wordt momenteel wel de bestaande ruimte grondig aangepakt. Zo volgt de bezoeker straks een Utrechtse familie die rond 1910 à 1920 in een volksbuurt leefde. Hiervoor zijn vier nieuwe themaruimtes ingericht die iets laten zien over het huis van de familie, de werkplek, de school en de winkel.

Welkom

“Bezoekers krijgen bij binnenkomst een zogenoemde podcatcher. Met dit apparaat kunnen zij in het Nederlands, Engels of Arabisch per plek uitleg krijgen over wat zij zien. In de loop der tijd willen we daar ook een Spaanse, Franse en Duitse uitleg aan toevoegen. We willen hiermee het signaal afgeven dat iedereen welkom is”, aldus de directeur.

Naast de themaruimtes komt er ook een buurtbios waar Utrechtse filmbeelden uit de vorige eeuw te zien zijn, een zogenoemde wijkkast waar de pronkstukken van het museum worden tentoongesteld en een verhalenkamer waar een selectie van honderden interviews met mensen uit Utrechtse volksbuurten te luisteren is.

Kansen

Tot slot is er vanaf 27 december tot en met 12 mei 2024 de tentoonstelling Levensloop – verhalen over de kracht van kansen te bewonderen. In deze expositie vertellen drie Utrechtse families over hun kansen in het onderwijs, de arbeidsmarkt en de huizenmarkt, en welke invloed dat heeft gehad op hun verdere levensloop.

“In dertig jaar tijd werd het museum met veel liefde stukje voor stukje opgebouwd. Daardoor zat er alleen geen rode draad in, die samenhang is er nu wel”, zegt Jansen. “We bieden de verhalen in meerdere talen aan, omdat in de afgelopen jaren het toeristisch bezoek flink is toegenomen. Het museum is rolstoelvriendelijk en er is rekening gehouden met bezoekers met een beperking. Iedereen moet zich welkom voelen.”