Volop kunst te zien bij Kunstliefde in de Nobelstraat

Genootschap Kunstliefde in de Nobelstraat opent op zaterdag 11 juli haar jaarlijkse ledententoonstelling. Niet minder dan vijfenzestig kunstenaars tonen hun nieuwste werken in diverse disciplines. Natuurlijk zijn er schilderijen, maar ook is er fotografie, installaties en grafiek te zien.

De opening zal door de Corona beperkende maatregelen sober zijn, maar dat is het aanbod aan kunst zeker niet. Ondergetekende mocht al even vooruitkijken en zag een gevarieerd aanbod aan hedendaagse kunst. Wat direct opvalt aan de lijst met deelnemers is de internationale inbreng. Buiten de Nederlandse exposanten nemen er tien(!) verschillende nationaliteiten deel waardoor de expositie een internationaal karakter krijgt. Het bewijst dat buitenlandse kunstenaars Utrecht en Genootschap Kunstliefde weten te vinden.

Een bezoek aan deze ledententoonstelling is dan ook een uitdaging om de leden met een migratieachtergrond aan hun werk te herkennen. De nationaliteiten zijn al net zo divers als hun werk, ze zijn afkomstig uit Z-Afrika, Israël, Irak, Servië, Litouwen, Kroatië, België, Frankrijk, Italië en Duitsland.

Het is dan wel een ledententoonstelling, maar Kunstliefde legt de lat hoog waar het gaat om kwaliteit, afwerking en presentatie van de ingebrachte werken. Dat laat zich zien, naast de inbreng van een aantal oudgediende leden zijn vooral de schilderijen en installaties opvallend. De klassieke figuratieve schilderkunst is aanwezig, maar maakt jaarlijks meer en meer plaats voor abstractie.

Daarnaast is er een beweging binnen de kunst waarin alles kan en mag. Er zijn werken in deze expositie die je aan het denken zetten, maar of je daarna snapt wat de kunstenaar ermee bedoelt is geen garantie! En toch is deze tentoonstelling een aanrader, al is het maar om de bewegingen in de hedendaagse kunst te volgen.

Ledententoonstelling Kunstliefde van 11/07 tot 30/08

Nobelstraat 12a Utrecht

Geopend vrijdag t/m zondag 13.00 tot 17.00 uur