Voormalig UCK-pand weer in gebruik; Blijdschap maar ook vragen over gang van zaken

Het voormalige UCK-pand is feestelijk geopend door de nieuwe tijdelijke gebruikers. Theaterschool Utrecht heeft een gedeelte in gebruik en ook De Utrechtse Muziekschool, Danscentrum Utrecht en de Dirigentenwerkplaats Utrecht zijn in het pand gevestigd. De opening zorgt voor blijdschap, maar ook voor politieke vragen.

Het bijzondere gebouw aan het Domplein was jarenlang het thuis voor het Utrecht Centrum voor de Kunsten (UCK). Deze organisatie voor amateurkunst ging echter failliet.

Meerdere organisaties stapten in het gat en gaan tot eind 2021 aan ruim 6000 mensen cursussen amateurkunst aanbieden. Daar krijgen ze 2,3 miljoen subsidie voor.

Het pand is nu weer beschikbaar voor amateurkunst, maar het is nog niet gelukt om een hoofdhuurder te vinden. Geen van de partijen wilde de hoofdhuurder worden vanwege de korte huurperiode van 2 jaar. Daarom beheert leegstandsbeheerder AD Hoc het pand en krijgen de Utrechtse Muziek School, DansCentrumUtrecht, Dirigentenwerkplaats Utrecht en de Theaterschool Utrecht een bruikleenovereenkomst.

Tijdelijk

Ook andere culturele initiatieven en partijen kunnen tijdelijk van het pand gebruikmaken. De gemeente wil het pand zo efficiënt mogelijk gebruiken. Omdat het niet is gelukt een nieuwe hoofdhuurder te vinden gaat de gemeente sneller bekijken wat er op de lange termijn met het gebouw moet gebeuren.

Hannah Ebbinge, zakelijk leider van Theaterschool Utrecht, is erg blij met de nieuwe huisvesting: “Wie wil er nu niet op het Domplein werken? Ik zie er naar uit om onze cursisten en docenten een vaste plek te bieden in hartje Utrecht. Samen met alle gebruikers van het pand gaan we er de komende jaren een feest van maken!”

Gang van zaken

Ook politiek is er tevredenheid bij de opening, maar zijn er ook vragen over de gang van zaken. D66, Student&Starter en de PvdA stellen schriftelijke vragen over de volgorde van het zoeken naar een hoofdhuurder voor 2 jaar en daarna pas het opstellen van een langetermijnvisie voor het pand.

De partijen willen weten waarom er niet eerst een pandvisie werd opgesteld en daarna een hoofdhuurder gezocht.

Communicatie

Verder was ook de rommelige communicatie met de huurders die al in het pand zaten ‘pijnlijk’. De tijdelijke zelfstandige huurders die er al zaten moesten in eerste instantie weg, maar kregen na het einde van hun contract een mail waarin stond dat er toch ruimtes waren. Deze ondernemers hadden intussen al wel kosten gemaakt bovenop de huur zoals inschrijfkosten en contractkosten.

De partijen hopen tot slot dat de culturele invulling van het pand aan het Domplein op de lange termijn blijft en hopen dat de pandvisie daarop aansluit. Het is nog niet duidelijk wanneer de pandvisie klaar is.