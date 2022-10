Voorronde 3 De Groate Utreg Kwis bepaalt finalisten

De derde en laatste voorronde van De Groate Utreg Kwis vindt zaterdagmiddag 22 oktober plaats. Kwismaster Koos Marsman strooit dan weer met 20 (soms eenvoudige en soms lastige) Utrechtvragen en iedereen is uitgenodigd zijn of haar kennis over onze stad te testen.

Op diverse locaties in Utrecht doen nog steeds meer dan veertig teams mee aan de competitie rond dit grote evenement en de uitslag gaat dit keer bepalen welke teams zullen doorstromen naar de grote finale op 5 november in de Bibliotheek Neude.

Omdat de nummers 1 en 2 van iedere locatie naar de finale gaan is het duidelijk dat het overal nog een spannend middagje gaat worden want veel teams staan nog dicht bij elkaar. Het is ook te verwachten dat diverse teams gelijk eindigen en daarom zal, alleen als het nodig is, een shoot-outvraag bepalen wie bij gelijkspel doorgaat.

Wat de uitslag ook wordt, uit de reacties weten we dat De Groate Utreg Kwis vooral ook gespeeld wordt om er iets van op te steken over de stad Utrecht en dat was naast verbinding nou ook net een van onze doelen.

De Groate Utreg Kwis: zaterdag 22 oktober om 16.00 uur op RTV-Utrecht (ook via stream op de app van RTV-Utrecht).

DUIC is mediapartner van De Groate Utreg Kwis

