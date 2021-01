Voortbestaan van theaterfestival De Parade in gevaar als er niet meer steun komt

Het voortbestaan van het rondreizende theaterfestival De Parade is in gevaar. Het festival, dat onder meer elk jaar in Utrecht te vinden is, heeft meer steun nodig om de coronacrisis door te komen. De Utrechtse afdeling van GroenLinks heeft vragen ingediend over de financiële steun aan De Parade.

Utrecht zegde afgelopen mei anderhalve ton noodsteun toe, maar het is onduidelijk wat Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Eindhoven deden. Alleen de noodsteun vanuit Utrecht is niet genoeg om De Parade te redden. De voorwaarde is dat de besturen van de andere steden die het festival normaal gesproken aandoet ook de gevraagde noodsteun toezeggen. GroenLinks vraagt het Utrechtse college nu om in gesprek te gaan met de collega’s uit die steden.

Een andere optie is dat het Rijk noodsteun toekent aan het culturele festival. Er is een motie ingediend in de Tweede Kamer, maar daar zou nog geen oplossing uit zijn gekomen. De Utrechtse GroenLinks vraagt het college het onderwerp ook met het Rijk te bespreken.

De Laatste Zweef

Het jaarlijks terugkerende festival heeft de zomer van 2020 moeten overslaan vanwege de maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus. Omdat De Parade een ongesubsidieerd festival is, komt het niet in aanmerking voor de steunmaatregelen voor culturele instellingen. De Parade heeft het daarom moeilijk. Er is niet genoeg geld om het verlies plus de kosten voor het opbouwen van een festival in 2021 op te vangen.

Het festival vroeg de steden waar het festival langs reist daarom om steun. De artiesten en organisatie van De Parade maakten ook een nummer en videoclip genaamd De Laatste Zweef. Hiermee willen ze laten zien wie ze zijn en waarom ze moeten blijven bestaan.