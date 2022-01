Vuelta-overwinningen van Janssen en Zoetemelk toegevoegd aan Utrechtse muurschildering

Op de muurschildering van Jan Janssen en Joop Zoetemelk was al te zien dat ze ooit de Tour de France hebben gewonnen, maar vrijdag zijn daar hun Vuelta-overwinningen aan toegevoegd. Dit is gedaan omdat de Spaanse wielerronde in augustus in Utrecht start en de renners ook langs dit kunstwerk rijden.