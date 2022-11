Vuren van Sint Maarten en Parade zonder Muren als afsluiting van Utrecht 900: ‘Iedereen is welkom en kan meedoen’

Dit artikel is tot stand gekomen in samenwerking met de gemeente Utrecht

Utrecht 900: De programmamakers – Deel 9

Aan alles komt een einde. Dat geldt ook voor de viering van Utrecht 900, hoe jammer het ook is. Op vrijdag 11 november eindigt een periode van ruim vijf maanden vol feest op een spectaculaire manier, met de Parade Zonder Muren. In de week daarvoor staan er al verschillende Vuren van Sint Maarten op het programma, verspreid door Utrecht. Wijkproducenten Rachella Bridgewater en Triwish Hanoeman, die betrokken zijn bij zowel de Vuren als de Parade, blikken vooruit op wat een spetterende afsluiting voor jong en oud belooft te worden.

De afgelopen maanden hebben we kunnen genieten van ruim 300 evenementen, voor en door Utrechters. Soms was het centrum van Utrecht het decor, maar vaak vonden de evenementen ook in de wijken plaats. Ook in de laatste week van de Utrecht 900-viering is er een belangrijke rol voor de wijken weggelegd. Zo vindt er op 4, 5 en 6 november in drie verschillende wijken een Vuur van Sint Maarten plaats, en werken alle Utrechtse wijken mee aan de Parade Zonder Muren op 11 november.

Vuren van Sint Maarten

Het evenement is dit jaar groter dan normaal. Zo vindt er normaal gesproken maar één Vuur van Sint Maarten plaats in november. Dit jaar zijn dat er drie. Bridgewater: “Omdat het thema ‘Stad zonder muren’ is en feestjes in de wijken belangrijk zijn tijdens Utrecht 900, worden er op drie plekken Vuren georganiseerd met een programma dat niet mee kan in de Parade. We komen bijeen met de wijk-coalities om te presenteren wat er allemaal is gemaakt. Ook zodat mensen die slecht ter been zijn of de allerkleinsten kunnen genieten van het Sint Maarten-feest en het moois wat de wijken te bieden hebben.”

De drie Vuren van Sint Maarten, die plaatsvinden in Leidsche Rijn, Overvecht en Hoograven, starten met een mini Parade met lichtsculpturen – gemaakt door mensen uit de wijk – en verschillende acts. Zo wordt langzaam opgebouwd naar het hoogtepunt: het uitspreken van de Vuurrede en het ontsteken van het vuur. “Ik ben heel blij met de samenstelling”, aldus Hanoeman, die verantwoordelijk is voor het Vuur in Hoograven. “Alle wijken en verschillende communities worden vertegenwoordigd en iedereen is welkom om mee te doen.”

Parade Zonder Muren

Een paar dagen later, op 11 november, vindt de grote afsluiting plaats: de Parade Zonder Muren. Het is vergelijkbaar met de jaarlijkse Sint Maarten Parade, maar dan veel groter. Zo is elke wijk geïnspireerd door een thema dat verbonden is aan de geschiedenis van Utrecht. “Het thema van Oost is bijvoorbeeld ‘De grote pestepidemie van Utrecht’”, vertelt Hanoeman. “Dus de sfeer is wat grimmiger: er loopt een Magere Hein mee in de Parade en er zijn dansers verkleed als kleine duiveltjes. En in de wijk Zuidwest is het thema ‘De vereniging van fietsers wordt opgericht’. Zo kwamen we erop dat we ook rollende dingen moesten hebben. Dus er gaan BMX’ers mee, rolschaatsers, maar bijvoorbeeld ook ouderen in een rolstoel.”

Uiteindelijk hoopt zowel Bridgewater als Hanoeman op een mooie afsluiting van ruim vijf maanden feest in onze stad. “Veel evenementen in de afgelopen maanden waren voor een specifieke doelgroep of in een specifieke wijk”, blikt Bridgewater terug. “Dat vind ik goed en belangrijk. Maar de Vuren en de Parade zijn een heel mooi voorbeeld van iets waar iedereen aan mee kan doen en waarbij iedereen betrokken wordt.” Hanoeman sluit zich daarbij aan. “Ik zou het tof vinden als we een mooi festival neerzetten, waar alle Utrechters kunnen komen kijken. Ik hoop dat een aantal van deze makers er volgend jaar weer bij is.”

Wil je meer informatie over De Vuren van Sint Maarten en Parade Zonder Muren? Kijk dan op sintmaartenparade.nl. De Vuren en de Parade zijn programmaonderdelen van Utrecht 900 jaar.