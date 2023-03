‘Waanzin tot kunst verheven’

De kop van dit artikel komt niet uit mijn eigen pen, hij is van een journalist die dit schreef in 1949 na de opening van de COBRA tentoonstelling in het Stedelijk Museum in Amsterdam. De journalist in kwestie kon het werk van Karel Appel, Corneille, Constant, Asger Jorn en anderen COBRA-leden niet waarderen. Dat maakte hij met zijn koptekst wel duidelijk.

Hij was niet de enige! De kritieken op deze vernieuwende kunst waren destijds talloos. Er waren maar weinigen die de schilderijen van deze ‘kladderaars’ konden waarderen. De geschiedenis lijkt zich, nu drieënzeventig jaar later te herhalen. Het lichtkunstwerk ‘Intellectual Heritage’ ontworpen door Maarten Baas (*1978) roept veel, vooral negatieve, emoties op dat enige vergelijking met een vergelijkbare gebeurtenis in het verleden gerechtvaardigd lijkt.

De negatieve reacties die geschreven zijn nadat DUIC verscheen na plaatsing van het kunstwerk zijn talloos, om er enkele te noemen: ‘walgelijk, kermis, fik erin, wangedrocht, Las Vegas in Utrecht’. Positieve reacties zijn er ook, maar ver in de minderheid. Dat het kunstwerk emoties oproep is zeker, gelukkig maar. Stel je toch eens voor dat er een nietszeggend, onopvallend object geplaatst zou worden. Dat zou veel erger zijn.

Nieuwe kunst vraagt en verdient meer tijd om over te oordelen dan een paar dagen. Er zijn zoveel voorbeelden die dit staven. Denk aan de meubelen van Rietveld of aan de abstracte schilderijen van Mondriaan, ze werden verguisd dan wel uitgelachen. Hoe wij er nu tegen aan kijken behoeft geen uitleg.

Mooi of lelijk, iedereen mag er wat van vinden, maar het is niet voor het eerst dat ‘waanzin tot kunst wordt verheven’.

Marcel Gieling