Waar moet de ‘U voor Utreg’ naartoe? Initiatiefnemers zoeken nieuwe eigenaar

De ‘U voor Utreg’ op de Neude zoekt een nieuwe eigenaar. Het vier meter hoge en 2.000 kilo zware object stond afgelopen jaren al op verschillende plekken in de stad. Nu zijn de initiatiefnemers dus op zoek naar iemand die er een goede bestemming voor heeft.

De U voor Utreg werd bedacht door de Utrechtse ondernemer Daan Maasson. In 2019 presenteerde hij het idee bij Awesome Utrecht, waar enthousiast op zijn pitch werd gereageerd. Vervolgens sloten verschillende bewoners en ondernemers zich aan bij het project.

Het idee achter de U voor Utreg is volgens de initiatiefnemers dat het object door onder meer bedrijven en evenementenorganisatoren kan worden ingezet. De voorste U van de drie kan bijvoorbeeld gevuld worden met spullen. Eerder werden onder meer sportspullen verzameld die gedoneerd werden. “Zo is de U niet enkel een symbool en/of podium, maar draagt het eveneens bij aan de verbinding in de stad”, zeiden de initiatiefnemers in 2019.

Nieuwe eigenaar

De U stond door de jaren heen onder meer op het Jaarbeursplein, de Ganzenmarkt, de Neude, in het Moreelsepark en op festivals en evenementen. De initiatiefnemers denken dat er nog veel ‘onbenut potentieel’ is. “Daarvoor zijn nieuwe energie, nieuwe ideeën en nieuwe projecten nodig.” Ze zoeken daarom naar één of meerdere partijen die de U in beheer willen nemen en beschikbaar willen stellen voor campagnes en evenementen. “De UUU levert enorm veel op, terwijl het beheer erg makkelijk is en vrijwel geen tijd, geld of kennis kost”, aldus de initiatiefnemers.

Mensen die een idee hebben voor de U kunnen tot en met zondag 18 februari van zich laten horen. Uiterlijk in april moet de U worden overgedragen aan de nieuwe eigenaar.