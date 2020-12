Wandeling langs historische gebeurtenissen in Utrecht als alternatief voor museum

Nu alle musea, theaters en bioscopen op slot zijn vanwege de coronamaatregelen, blijft er tijdens de kerstvakantie maar weinig over om te doen. De ontdekkingstocht door Utrecht met de naam ‘Dwaalspoor’ biedt een alternatief.

Dwaalspoor is een wandeling door het oude stadscentrum van Utrecht. De route is uitgestippeld aan de hand van foto’s van lang geleden. Die moet de deelnemer zelf aan elkaar weten te puzzelen, om zo de route te ontdekken.

Zo ontstaat er een wandeling langs historische gebeurtenissen in de stad. De gebeurtenissen variëren van de gigantische storm die in 1674 een stuk van de Dom verwoestte, tot de colonnes van Napoleon die begin negentiende eeuw door de stad marcheerden.

Digitale tocht

De route van Dwaalspoor bestond al, maar dan in de vorm van een boek. Speciaal voor de coronatijd is Dwaalspoor herontwikkeld als een digitale tocht. Het initiatief is van het reclamebureau Everybody Likes Penguins, dat de tocht nu gratis aanbiedt.

Het reclamebureau heeft tijdens de eerste coronagolf ook de audiotour Onbewogen Verhalen gemaakt. In deze tour spelen Utrechtse standbeelden de hoofdrol, die voor het eerst het zwijgen verbraken.