Wat doe jij met 3.600 vierkante meter en 2.500 euro? Beton-T zoekt naar experimentele plannen

Alle Utrechters zijn uitgenodigd om mee te komen denken over de invulling van het experimentele stadsplein Beton-T. Het terrein aan de Koningin Wilhelminalaan beslaat een oppervlakte van 3.600 vierkante meter, een joekel van een betonnen plaat waar alle ideeën welkom zijn. Iedere maand krijgt een nieuwe ‘Stadscurator’ hier de mogelijkheid om zijn of haar idee uit te voeren. Tot juli 2023 wordt er elke maand zo’n nieuwe Stadscurator verkozen. Een idee insturen kan elke maand, voor de eerste dag van de maand.

Een ‘experimenteel stadsplein’. Die woorden alleen al zijn genoeg om je een levendige voorstelling te kunnen maken van deze nieuwe locatie aan de Koningin Wilhelminalaan in Utrecht. Een rafelrandje van de stad, een vrijplaats waar Utrechters het zelf voor het zeggen hebben. Beton-T moet een plek worden ‘waar cultuur, beweging, educatie, groen, ontspanning en verwondering naast elkaar kunnen leven’.

De stad Utrecht groeit de laatste jaren met een buitengewoon hoog tempo. Nieuwe woontorens, fietspaden, kantoorpanden, voedseltuinen, bushaltes, supermarkten en horecazaken worden zorgvuldig in de beschikbare ruimte gepuzzeld. Erg indrukwekkend, dat is het zeker. Maar een beetje benauwend is het ook wel. Beton-T stelt daarom het experimentele stadsplein ter beschikking aan alle Utrechters. “In een stad die al jaren snakt naar ruimte voor experimentatie en cultuur hebben we hier tot en met 2025 een carte blanche om op los te gaan.” Voorwaarde is dus wel dat je met een leuk idee komt. Het mag alles zijn.

Rafelrandje

Beton-T is een tijdelijk project van de creatieve broedplaats Vechtclub, legt Anne Gelderland uit. “Er wordt hier keihard gewerkt aan de bouw van de Merwedekanaalzone, maar ook hier kan dat rafelrandje van de stad echt bestaan. Het gebouw dat hier eerst stond, is tegen de vlakte gegaan. In aanloop naar de nieuwe wijk mogen wij deze ruimte gebruiken. We vliegen hierbij alles heel experimenteel aan. We experimenteren met hoe dit terrein gevuld gaat worden; dat kan een cultureel of creatief evenement zijn, maar je kan net zo goed iets met sport of onderwijs doen. Als ervaringsdeskundigen delen we graag onze kennis en zijn we er om mee te denken, bijvoorbeeld door tips te geven over de aankleding en inrichting van het terrein. Wil je het terrein bijvoorbeeld gebruiken om een film op te nemen, misschien is het dan ook een idee om de première op deze locatie te houden.”

Tekst loopt door onder afbeelding

Hekken open

“Aan de andere kant is het ook voor ons echt een experiment, het is best spannend. Op de momenten dat er geen evenement is, dan is het terrein gewoon open. Wat je nu merkt, is dat de mensen die deze plek ontdekken, niet meer uit een underground culture komen. Kennelijk hebben zij behoefte aan ruimte en dus komen ze hierheen. Het terrein is ook van hen. Maar wat nu ook spannend is, is de vraag hoe we het terrein representatief houden voor iedereen. Tegen mensen die graffiti komen spuiten, zou je willen zeggen: hier mag het wel en daar liever niet. We zoeken hier naar verbinding en ontmoeting, dus heb je een idee: ga het hier uitproberen. We gaan het meemaken.”

Laagdrempelig

De campagne ‘Beton-T deelt uit’ is afgelopen maand al van start gegaan en loopt door tot in juli 2023. In deze periode zal er iedere maand een idee voor de invulling van het plein gekozen worden. Deelnemers hoeven hiervoor geen doorgewinterde festivalorganisatoren te zijn, integendeel. “Het idee is om het laagdrempelig te houden, dus kom maar met een leuk plan.” Je kan het zo klein of zo groot maken als je maar wilt, van bijvoorbeeld een concertreeks tot openbare gymlessen, een huisdierentuin of misschien een filmvertoning onder water: je kunt het zo gek niet verzinnen.

“We zijn op zoek naar experimentele plannen, die ook ruimte bieden voor verbinding met andere Utrechters”, vertelt Anne over de campagne. “Wij gaan dan kijken naar waar wij het meest voor voelen – we gaan graag in gesprek over de ingezonden ideeën en misschien kunnen wij daar nog andere partijen aan koppelen.”

Tekst loopt door onder afbeelding

Startbudget

Het terrein is uitgerust met basisfaciliteiten, zoals een podium en een geluidssysteem, twee barren en toiletten, een filmprojector en skate-objecten. Beton-T draagt zoals gezegd ook bij aan het maken en uitvoeren van de plannen. De Stadscuratoren krijgen hiervoor een startbudget. Het gaat om een bedrag van 2.500 euro, dat ervoor moet zorgen dat de plannen ook werkelijk tot stand komen.

Anne: “Voor dit project hebben we een aantal subsidies aangevraagd en dat geld gaan we verdelen. We willen deelnemers zo de mogelijkheid geven om ook echt te gaan doen wat ze bedacht hebben.” Naast een terrein en zakgeld krijgen de Stadscuratoren ook begeleiding bij de organisatie en uitvoering van het plan. “Elke maand kiezen we iemand uit en die nodigen we uit voor gesprekken. Dat kan een hele brainstormsessie zijn, omdat we het plan nog iets meer body willen geven door er iets aan toe te voegen. Maar misschien is dat niet nodig, en hoeven we alleen te kijken naar hoe we het plan gaan uitvoeren.”

Walkshops

De eerste Stadscuratoren zijn al bekend: Cynthia Boom en Kevin Kars van de Utrechtse designstudio Kars + Boom. Zij starten in november met een serie ‘walkshops’ met inwoners uit de wijk, en willen op basis van die gesprekken op de betonnen plaat een speelinstallatie voor volwassenen bouwen. “Dit sprak ons meteen aan”, merkt Anne op. “Er zijn al heel veel leuke optredens, maar dat zijn eenmalige evenementen. Je mag bij Beton-T ook langdurige projecten doen, dingen gaan bouwen. Daarnaast was dit een perfecte samenkomst met onze vraag. Je kan hiermee de wijk betrekken en kijken wat de behoeften zijn, en dat vertalen naar kunst: een speelinstallatie voor volwassenen die aanspoort tot ontmoeting. Cynthia en Kevin werken bovendien samen met een pas afgestudeerd architectuurstudent.” Kars + Boom is voorlopig nog bezig met de walkshops in de wijk. De installatie komt komend voorjaar naar Beton-T.