Wat is het Lombardenhuis in Utrecht?

Rondleiders van Gilde Utrecht vertellen over verborgen en onbekende plekken in de stad.

Tegenwoordig is de Boterstraat maar een onbetekenend, klein straatje in de Utrechtse binnenstad, maar lang is dit één van de welvarendste en rijkste straten van Utrecht geweest. De bekende kunstschilder Paulus Moreelse, die een paar keer burgemeester is geweest, heeft er zelfs nog gewoond. Er komen nu vooral automobilisten vanwege de garage Springweg.

In dit straatje, op de hoek met de Vissersteeg, staat een groot, witgepleisterd bakstenen huis met blokken natuursteen op de hoek. Boven de deur in de Boterstraat zit een grote gevelsteen met daarop de tekst ‘Het Keyserswapen’ met een kroon in het midden en de jaartallen 1269, 1621 en 1996.

Dit is het Lombardenhuis, dat kun je ook boven de huidige ingang op Visserstraat 1 lezen. Het jaartal 1269 is het bouwjaar. Het huis is zo genoemd, omdat het waarschijnlijk is gebouwd voor drie Lombarden. Er hebben trouwens ook enkele eeuwen lang Lombarden gewoond.

Bankiers

De Lombarden waren de bankiers van de middeleeuwen. Tegen forse rentes voorzagen ze de adel van geld. Ze waren doorgaans zeer rijk, maar desondanks stonden ze in laag aanzien. Ze kwamen oorspronkelijk uit Lombardije, maar hadden zich met hun firma’s over heel Europa verspreid. Toch bleven de banden met Lombardije gehandhaafd: ze gingen meestal een paar jaar terug naar hun (verre) familie om het vak te leren.

Het huis werd in 1621 aan de kunstschilder Roelant Saverij verkocht. Saverij werd in 1576 in het toen nog Vlaamse Kortrijk (in het Frans: Courtrai) geboren. Toen hij acht jaar was, werd Kortrijk door de Spaanse troepen veroverd en vluchtten zijn ouders naar Haarlem. Na zijn opleiding tot kunstschilder reisde hij naar Praag, waar hij in dienst trad van de keizers van het Heilige Roomse Rijk (Duitsland) Rudolf II en Matthias.

Dodo’s

In hun opdracht heeft hij nog een studiereis naar Zuid-Tirol gemaakt. Hij schilderde voornamelijk rijk van dieren voorziene fantasielandschappen. Niemand heeft zo veel dodo’s geschilderd als hij. Daarmee had hij veel succes, maar allengs werd dat minder doordat de kwaliteit van het geleverde werk achteruit ging.

Dit vond weer zijn oorsprong in zijn voorliefde voor alcoholische dranken: hij werd steeds ernstiger verslaafd. Daardoor raakte hij dan ook in geldelijke moeilijkheden. In 1638 werd hij failliet verklaard en moest zijn huis verkopen aan Petrus Portengen, een leerling van de eerder al genoemde Paulus Moreelse, van wie we overigens bijna niets weten. Een half jaar later stierf Saverij.

In 1981 heeft in het pand een grote brand gewoed. Het is helemaal herbouwd en daarbij in zes appartementen opgesplitst, waarbij het adres van Boterstraat 20 wijzigde in Visserstraat 1. Het jaartal 1996 in de gevelsteen staat voor het jaar, waarop die gevelsteen werd aangebracht.