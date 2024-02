Welk architectuurproject in Utrecht wint de Rietveldprijs 2024?

In 2024 wordt voor de 18e keer de Rietveldprijs uitgereikt. De prijs die is vernoemd naar Gerrit Rietveld wordt tweejaarlijks toegekend aan een architectonisch, stedenbouwkundig of landschappelijk project in Utrecht. Daarbij telt de kwaliteit van het ontwerp, maar ook de bijdrage die het project levert aan de stad. Wat wordt de opvolger van Catharijnesingel Zuid, de laatste prijswinnaar in 2022? Iedereen kan hiervoor suggesties doen.

Iedereen kan gebouwen en andere projecten in de openbare ruimte aanmelden die meedingen naar de Rietveldprijs: bewoners, gebruikers, eigenaars, ontwerpers, opdrachtgevers en geïnteresseerden. Ook is er dit jaar weer de DUIC Publieksprijs.

Naast de Rietveldprijs wordt dit jaar voor het eerst de Truus Schröderprijs uitgereikt, aan een project dat getuigt van goed opdrachtgeverschap. Truus Schröder was de opdrachtgeefster van het beroemde Rietveld Schröderhuis, dat 100 jaar bestaat.

Voor de Rietveldprijs en de Truus Schröderprijs 2024 komen projecten in aanmerking die in 2022 en 2023 zijn opgeleverd binnen de gemeente Utrecht. Aanmelden kan t/m 20 maart 2024 via de website.

Tekst gaat verder onder afbeelding

Jury- en publieksprijs

De jury voor de komende editie van de Rietveldprijs is inmiddels bekend. Voorzitter wordt Titia Luiten (JHK Architecten). De overige juryleden zijn Anne Seghers (Ruimtevolk), Ianthe Mantingh (Zijdekwartier Architecten), Patrick van der Klooster (BPD) en publicist Leon Sebregts (architect en architectuurhistoricus).

Zij duiken in het voorjaar in de bouwoogst van de afgelopen twee jaar. In juni maken ze bekend welke projecten door de jury zijn genomineerd. De winnaars worden in november bekend gemaakt. In september kan iedereen stemmen op de genomineerde projecten voor de DUIC Publieksprijs, die tegelijk met de juryprijs zal worden uitgereikt. Vorig jaar won Post Utrecht de DUIC Publieksprijs.