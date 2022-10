Welk gebouw verdient volgens jou de Rietveldprijs 2022? Er kan gestemd worden

Vanaf vandaag kan iedereen zijn stem uitbrengen op een van de nominaties voor de Rietveldprijs 2022. Het project met de meeste stemmen wint de DUIC Publieksprijs. De jury van de Rietveldprijs maakte eind augustus vijf projecten bekend die kans maken op het winnen van de Rietveldprijs, de Utrechtse architectuurprijs ter bevordering van de kwaliteit van de gebouwde omgeving. Nu is het de beurt aan het publiek, dat tot 1 november kan stemmen op zijn favoriete project. Hier kan er gestemd worden voor de Rietveldprijs.

Het publiek kan kiezen uit vijf projecten die in Utrecht die in de periode 2020-2021 zijn gerealiseerd. DUIC heeft de afgelopen maand wekelijks een genomineerd project uitgelicht met een video.

De vijf genomineerden, in willekeurige volgorde, zijn:

De links leiden naar video’s met genomineerden.

Welk project wordt opvolger van Hof van Cartesius, winnaar publieksprijs in 2020?

De winnaars van de publieksprijs en de juryprijs worden zondagmiddag 20 november bekendgemaakt tijdens een feestelijke bijeenkomst in POST Utrecht (Bibliotheek Neude). Dan weten we welk project de opvolger is van Hof van Cartesius, dat in 2020 de DUIC publieksprijs in de wacht sleepte. De juryprijs ging in 2020 naar Busstation Leidsche Rijn Centrum.

Publiek is van harte welkom om op 20 november van 14.30-16.00 uur de prijsuitreiking bij te wonen. Bij de Rietveldprijs hoort ook een publicatie die tijdens de bijeenkomst wordt gepresenteerd. Voor alle aanwezigen is er een gratis exemplaar. Aanmelden voor de bijeenkomst kan via het aanmeldformulier.

