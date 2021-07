Welke gebouwen in Utrecht van de afgelopen decennia zijn het koesteren waard?

Veel heel oude gebouwen in Utrecht hebben een monumentale status, maar voor panden die nog als ‘jong’ betiteld kunnen worden, geldt dat predicaat vaak niet. Terwijl de monumentale panden goed in kaart zijn gebracht en beschermd worden, moest er voor ‘jong erfgoed’ nog een inventarisatie gemaakt worden. De gemeente is met dit onderzoek bezig maar ook vereniging Oud-Utrecht ging ermee aan de slag. Die laatste heeft nu een lijst van 72 potentiële erfgoedlocaties in beeld gebracht, allemaal gebouwd na 1965.

Enkele namen op de lijst; het glazen kantoorgebouw van de Rabobank langs de Croeselaan, het Universiteitsmuseum aan de Lange Nieuwstraat, het IK-gebouw aan de Herman Gorterstraat, het bijzondere woonhuis aan de Kromme Nieuwegracht, het gebouw van de rechtbank in Utrecht maar ook meerdere op het eerste oog gewone appartementsgebouwen, zoals in de Veeartsenijstraat en het gebouw van Capgemini in Leidsche Rijn.

Het zijn allemaal objecten die de afgelopen decennia gebouwd zijn en die iets zeggen over de toenmalige tijdsgeest. De Commissie Cultureel Erfgoed van de Historische Vereniging Oud-Utrecht is het afgelopen jaar druk geweest met het samenstellen van de lijst. Er zijn 72 objecten gevonden, verspreid over de wijken van de stad. De objecten zijn uitgekozen op basis van architectuurhistorische, stedenbouwkundige en cultuurhistorische criteria.

Belang

Het belang van het beschermen van jong erfgoed werd volgens de initiatiefnemers zichtbaar toen het Universiteitsmuseum in 2018 besloot om te gaan verbouwen. In het rapport is te lezen: “In dat jaar werd ternauwernood een te ingrijpende verbouwing van het Universiteitsmuseum in de Lange Nieuwstraat verijdeld. De net nieuw geïnstalleerde gemeenteraad gaf vervolgens de opdracht om jong erfgoed in beeld te brengen. En dat onderzoek past inmiddels helemaal in deze tijd van groeiende waardering voor jonge monumenten.”

Het rapport kan als een advies gezien worden aan de gemeente Utrecht die dus met een eigen inventarisatie bezig is. De gemeente focust zich op bouwwerken gemaakt tussen 1970 en 2008. Wil je het rapport met alle 72 objecten bekijken? Dat kan hier.

