Welke Utrechters staan er in 2021 in de Top2000?

Heb jij van kerst tot oud en nieuw de radio standaard afgesteld op de Top2000? Dan heb je waarschijnlijk al een paar Utrechtse artiesten voorbij horen komen. Misschien heb je zelfs op jouw favoriete Utrechtse muzikanten gestemd dit jaar. Hier staan alle nummers van Utrechtse bodem in de Top2000 op een rijtje.

Wim Sonneveld is met Het Dorp het hoogst geëindigd in de Utrechtse Top2000 van het jaar 2021. Dat nummer staat dit jaar op plek 54. Vlak daarop volgt Kensington met Sorry, op nummer 64. De band doet bovendien een flinke duit in het zakje voor de Utrechtse artiesten; 11 van hun nummers staan in de ‘lijst der lijsten’.

De andere muziek van Kensington die je in de Top2000 hebt gehoord en gaat horen, zijn: Uncharted (op nummer 94), Streets (401), de samenwerking met Armin van Buuren Heading Up High (461), War (527), Do I Ever (659) en Riddles (691). Later in de lijst komen ook All For Nothing (1182), Bridges (1218), Home Again (1426) en What Lies Ahead (1580) voorbij.

De Breij

De derde plek voor de Utrechtse artiesten gaat naar de enige vrouw: Claudia de Breij. Zij staat met Mag Ik Dan Bij Jou op plek 86 in de Top2000. De artiest Kyteman, ook wel bekend als Colin Benders, staat daarna in de lijst. Zijn nummer Sorry is naar plek 170 gestemd.

Nog met regelmaat staat Spinvis op het podium, ook in Utrecht. Zijn nummers Kom Terug (595) en Bagagedrager (1662) hebben dan ook een welverdiende plek op de muzieklijst. Herman van Veen staat er opnieuw met vijf nummers tussen: Liefde van Later (718), Suzanne (1114), Hilversum 3 (1237), Anne (1269) en Toveren (1895) zijn nog altijd te horen tussen kerstavond en nieuwjaar.

Westbroek

Natuurlijk kan ook Henk Westbroek niet ontbreken in de ‘Top2000 aller tijden’. Op 788 klinkt Zelfs Je Naam Is Mooi uit de speakers. De popgroep Het Goede Doel, van Henk Westbroek en Henk Temming, staat met drie nummers in de Top2000. Dat zijn Alles Geprobeerd (545), België (633) en Vriendschap (1278).