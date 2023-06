Wereldse smaken, live muziek en buurtmarkt tijdens Expeditie de Straatweg in Utrecht

Struinen langs de kleedjesmarkt, wereldse gerechten proeven of dansen tijdens de Silent Disco. Dat kan aanstaande zondag aan de Amsterdamsestraatweg in Utrecht. Op 25 juni staat namelijk de vijfde editie van Expeditie de Straatweg op de agenda. Van 10.00 tot 17.00 uur is er van alles te doen voor jong en oud.

Wie zin heeft in een hapje en drankje onder het genot van muziek of wil struinen langs de kraampjes, moet op marktplein De Plantage zijn. De dag start met een kleedjesmarkt voor de kinderen. Van 10.00 tot 12.00 uur mogen kinderen met hun kleedje neerstrijken op het plein. Aanmelden voor de kleedjesmarkt is niet nodig, maar vol is vol. Op datzelfde plein vindt van 10.00 tot 17.00 uur de buurtmarkt plaats, met kraampjes van bewoners, maatschappelijke partners en de ondernemers uit de straat. Ook zijn er spelletjes voor jong en oud; van bananen vangen tot vier op een rij.

Tekst loopt door onder de foto

Op het marktplein zullen diverse artiesten van 13.00 tot 17.00 uur het podium betreden. Verschillende acts zorgen voor vermaak, terwijl bezoekers op het terras kunnen neerstrijken onder het genot van een alcoholvrije cocktail of een streekbiertje van de tap. Wie geen zin heeft om stil te zitten, kan tussen 13.00 en 17.00 uur dansen tijdens de Silent Disco op De Plantage.

“Expeditie de Straatweg zorgt voor verbinding en positiviteit”, aldus voorzitter van ondernemersvereniging #ASW030 Susan van Duuren. “De wijk is in verandering en in ontwikkeling. Ook voor nieuwe bewoners is dit een uitgelezen kans om kennis te maken met de buurt. Iedereen is welkom.”

Tekst loopt door onder de foto

Smaakroute

Ieder jaar is er weer een nieuwe of bijzondere activiteit op deze dag. De expeditie van dit jaar is de ‘smaakroute’. “Het is een tocht om te gaan ontdekken”, aldus Van Duuren. Van 12.00 tot 15.00 uur staan ondernemers aan de Amsterdamsestraatweg klaar met wereldse gerechten. Verschillende horecagelegenheden doen mee en bij elk gerecht kan je een stempel bemachtigen voor op de stempelkaart. Deze kaart kan afgehaald worden bij de deelnemende horecaondernemers of bij de kraam van #ASW030 op de Plantage.

Wie minimaal vier stempels heeft verzameld, kan zijn kaart inleveren bij de kraam van de ondernemersvereniging en maakt kans op een ‘smaaktas’ met allerlei wereldse lekkernijen van ondernemers uit de straat. Aan de jongste bezoekers is ook gedacht. Op het festivalterrein kunnen kinderen een gratis portie poffertjes, een glaasje limonade en een zakje popcorn of een suikerspin halen.