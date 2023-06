Werkzaamheden voor plaatsing slavernijmonument Griftpark in Utrecht beginnen

De werkzaamheden voor het plaatsen van het slavernijmonument in het Griftpark in Utrecht beginnen vandaag. De onthulling van het werk Vlucht en Verzet is op 30 juni, tijdens de herdenking van Keti Koti.

Het monument in het park komt er vanwege de rol die Utrecht heeft gespeeld in het slavernijverleden. Uit onderzoek is naar voren gekomen dat Utrecht profiteerde van de opbrengsten uit koloniale handel en slavernij. Het slavernijmonument moet het historisch besef over het trans-Atlantische slavernijverleden vergroten en een plek zijn om te herdenken.

Vandaag beginnen de voorbereidende werkzaamheden; straatmeubilair wordt verwijderd, rijplaten worden neergelegd en hekken worden geplaatst rondom de locatie. Volgende week worden 20.000 kaurischelpen gestort die samen het fundament vormen van het monument Vlucht en Verzet.

Op 30 juni wordt het monument onthuld dat deels naast de heuvel en deels op de heuvel komt. De volgende dag is het Keti Koti-festival in het Griftpark.

