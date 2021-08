Wesley Sneijder onthult ‘U voor Utreg’ op de Neude

Oud-profvoetballer en Utrechter Wesley Sneijder heeft woensdagmiddag op de Neude de ‘U voor Utreg’ onthuld. Het is een object van maar liefst 4 meter hoog en 2.000 kilo zwaar, dat bestaat uit drie afzonderlijke ‘U’s’.

Het idee achter de U voor Utreg is volgens de initiatiefnemers dat het object door onder meer bedrijven en evenementen ingezet kan worden. De voorste ‘U’ is daarnaast transparant en kan gevuld worden met allerlei spullen. Nu staat de U voor Utreg dus op de Neude en is de hoop dat er zoveel mogelijk sportspullen worden verzameld in de transparante ‘U’.

Bewoners kunnen hiervoor spullen inleveren bij twee inleverbakken die op verschillende plekken in de stad staan en steeds in de transparante ‘U’ worden gelegd. Eind september worden deze sportspullen gedoneerd aan Speelgoedbank De Meern. “Zo is de U niet enkel een symbool en/of podium, maar draagt het eveneens bij aan de verbinding in de stad”, aldus de initiatiefnemers.

Daan Maasson

De U voor Utreg is een project van de Utrechtse ondernemer Daan Maasson. In 2019 presenteerde hij het idee bij Awesome Utrecht. Daar werd enthousiast op zijn pitch gereageerd. Vervolgens sloten verschillende bewoners en ondernemers zich aan bij zijn idee, waaronder Katja Nelissen, Ingmar Creutzburg, en Korneel Evers.

De U voor Utreg blijft tot en met 19 september op de Neude staan. Daarna verhuist het object naar een andere locatie in de stad.