Wethouder Eva Oosters in kledingontwerp van HKU’er Emma Pastoor tijdens het Gouden Kalveren Gala

In neongroene jurk loopt wethouder Eva Oosters vrijdagavond over de rode loper van het Gouden Kalveren Gala. Dit is een ontwerp van de pas afgestudeerde fashion designer Emma Pastoor (23). Op deze manier wil Oosters een steentje bijdragen aan het stimuleren van jong talent in Utrecht.

‘’Utrecht is het thuis van veel kunstopleidingen en leveren jaarlijks veel jonge, nieuwe kunstenaars af. We willen hen als stad graag een podium bieden en binden aan onze stad’’, zegt Oosters. De jurk die ze vrijdagavond draagt komt uit de afstudeercollectie van Pastoor, die recent afstudeerde van de opleiding fashion design aan de HKU.

Net zoals de rest van haar afstudeercollectie is dit ontwerp geïnspireerd op de techno scene. Het is een neongroene lange jurk met wijd uitlopende mouwen, waar snedes van lijnwerken overheen lopen. ‘’De patronen van de lasers in de donkere techno-ruimtes vind ik heel mooi. De lijnen op de jurk representeren die’’, vertelt Pastoor. Ook voegt ze toe dat er bij dit soort feesten weinig vooroordelen heersen. ‘’Iedereen kan en mag zijn wie die is. Dat is ook iets wat ik wil laten zien met deze jurk.’’

Ontwerpen is mijn passie

Pastoor voelt zich vereerd dat de wethouder van cultuur vanavond in haar jurk rondloopt. ‘’De directrice van mijn opleiding heeft mijn jurk tijdens de afstudeerexpositie gedragen. Daarna kreeg ik vanuit school een bericht dat de wethouder van cultuur deze jurk heeft aangevraagd voor het gala van het NFF. Ik was toen heel blij. Dit is mijn eerste echte grote samenwerking. Daar ben ik heel trots op.’’

Pastoor hoopt in de toekomst meer opdrachten binnen te krijgen. ‘’Ik werk nu fulltime in een kledingwinkel, maar ontwerpen is mijn passie, daar krijg ik energie van. De twee vrije dagen die ik heb besteed ik dan ook zoveel mogelijk aan ontwerpen. Uiteindelijk hoop ik daar mijn carrière van te kunnen maken.’’ Ook wil ze meer doen met 3D printen in haar toekomstige ontwerpen. ‘’Deze techniek biedt mij veel mogelijkheden. Dingen die je soms niet met de hand kunt.’’ Meer werk van Pastoor is te zien op haar Instagramaccount