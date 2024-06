Wethouder Eva Oosters over advies cultuursubsidies Utrecht: ‘Logisch dat dit veel stof doet opwaaien’

Wethouders Eva Oosters begrijpt dat de adviezen over de cultuursubsidies in Utrecht veel stof doen opwaaien. Daarmee reageert ze op vragen die verschillende politieke partijen gesteld hadden. Ongeveer een derde van de culturele instellingen die geld hebben aangevraagd krijgen nul op het rekest, en daar zitten ook grote en bekende namen bij.

Elke vier jaar publiceert de gemeente de zogenoemde Cultuurnota. Dit is een plan voor het cultuurbeleid van de stad. Aan de hand van dit document kunnen instellingen een vierjarige subsidie aanvragen. Door de gemeente is er een onafhankelijke commissie in het leven geroepen die de meer dan 100 aanvragen heeft beoordeeld.

Als het college het advies overneemt gaat de subsidiekraan dicht voor onder meer het Nederlands Filmfestival, Tweetakt, Het Huis Utrecht en Dutch Harp Festival. Er zijn natuurlijk ook instellingen en festivals die wel een positief advies hebben gekregen.

Sinds de bekendmaking van de adviezen op de aanvragen is er een flinke lobby op gang gekomen – sommige festivals en instellingen die al jaren in de stad zitten verdwijnen namelijk mogelijk.

Vragen

D66, VVD, CDA, Student & Starter, UtrechtNu!, PvdA, Stadsbelang, Volt en Partij voor de Dieren hadden vast enkele vragen voor de wethouder.

Het college van B&W kan nog niet inhoudelijk reageren op de adviezen over individuele culturele partijen, er moet namelijk nog formeel besloten worden. Wel zei wethouder Oosters dat het logisch is dat het veel stof doet opwaaien en sprak ook over ‘pijnlijke keuzes’. “We zien de zorgen, het zijn stressvolle en spannende tijden. Dat vraag van ons een verantwoordelijkheid om zorgvuldig met deze besluiten om te gaan.”

Heel veel bewegingsvrijheid lijkt wethouder Oosters overigens niet te hebben. De hoogte van het totaalbedrag aan culturele subsidies is eerder al door de gemeenteraad vastgesteld, evenals de kaders waaraan de aanvragen moeten voldoen. Deze maand moet nog duidelijk worden hoe het college gaat reageren op het advies.

Opvallend

Er werden door de raadspartijen ook nog vragen gesteld over een wijzigingen in het adviesrapport. Er werd nadat het rapport al was verschenen nog toegevoegd dat de commissie niet unaniem was in haar advies over het Nederlands Filmfestival. De wethouder liet weten dat dit later op verzoek van een van de leden is toegevoegd, en dat het meerderheidsprincipe gewoon geldt. Alle andere adviezen waren wel unaniem tot stand gekomen.