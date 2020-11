Wethouders: laat het nachtleven geen stille dood sterven

De Utrechtse wethouder Anke Klein heeft samen met haar ambtsgenoten uit Amsterdam en Rotterdam een opiniestuk gepubliceerd in de Volkskrant om te waarschuwen voor het verlies van creatief kapitaal en talent in het nachtleven. De nachtcultuursector houdt namelijk noodgedwongen sinds maart de deuren gesloten, en dat heeft gevolgen.

De wethouders zijn bang dat de nachtsector en de mensen die er direct of indirect werken tussen wal en schip vallen. “Clubs en poppodia zijn al meer dan acht maanden gesloten, maar lijken nauwelijks op de radar als het gaat om noodsteun en aandacht. Terwijl er veel mensen werkzaam zijn in de nachtcultuur en het dé plek is voor ontmoeting, ontlading en ontdekking.”

Belangrijk ondereel

De drie ambtsgenoten benadrukken het belang van de nachtsector, niet alleen in economische zin maar voor de aantrekkelijkheid van de binnensteden. Ook is het nachtleven voor heel veel mensen een belangrijk onderdeel van hun leven.

Doordat veel mensen die normaal werken in het nachtleven nu noodgedwongen op zoek moeten naar ander werk is talentontwikkeling stil komen te staan. “Hiermee gaat veel creatief kapitaal en talent verloren.”

Steun

De wethouders zijn blij dat het Rijk met een tweede steunpakket voor de culturele sector komt, maar willen dat er nadrukkelijk wordt gekeken naar steun voor de nachtcultuur.

“We pleiten vanuit Amsterdam, Rotterdam en Utrecht voor meer aandacht, erkenning en het op waarde schatten van de kracht van de nacht vanuit het Rijk.

Het is van groot belang dat de sector meer perspectief en steun wordt geboden, anders vrezen we een onherstelbaar verlies van de nachtcultuur. De verwachting is dat de clubs pas open kunnen als er een vaccin is, daarom is een steunpakket op maat voor de nacht een logische volgende stap.”

Lees het hele stuk in de Volkskrant.