Wethouders van de vier grote steden roepen Rijk op meer geld uit te trekken voor cultuursector

De wethouders van cultuur van Utrecht, Amsterdam, Rotterdam en Den Haag hebben het Rijk in een open brief in de Volkskrant opgeroepen om meer geld uit te trekken voor de cultuursector. De gemeentes hebben niet genoeg geld om de sector zelf te redden.

De wethouders wijzen erop dat door de de sluiting van podia, musea en theaters de reserves van de sector momenteel opbranden. “Analyses van de gevolgen voor de culturele sector in de vier grote steden laten een verlies zien van circa 114 miljoen euro tot 1 juli 2020. Hoewel de onlangs aangekondigde versoepeling van kabinetsmaatregelen weer wat perspectief biedt, heeft de anderhalvemetersamenleving enorme financiële gevolgen voor de sector”, schrijven ze.

“Ondanks de creativiteit van veel instellingen om nu vooral te kijken naar de mogelijkheden binnen de regels, weegt opengaan voor de kleinere instellingen niet op tegen de kosten.”

Klappen

De cultuurinstellingen in de stad kunnen die ‘financiële klappen’ niet opvangen. Ze noemen de 300 miljoen euro die het Rijk al heeft uitgetrokken ‘een mooi bedrag’, maar het is volgens de wethouders niet genoeg om de cultuursector te redden.

“Als wethouders van de vier grote steden spannen wij ons maximaal in voor aanvullende maatregelen om de culturele sector zoveel mogelijk een helpende hand te bieden. Zo hebben wij coulancemaatregelen genomen rondom onder meer bevoorschotting van subsidies en prestatieafspraken. Alle steden nemen of verkennen de mogelijkheid van aanvullende steunmaatregelen. Maar daarmee redden we het niet.”

Belang

De wethouders wijzen op het belang van de cultuursector voor verbeelding, vernieuwing, vooruitgang en leefbaarheid, maar ook op de economische waarde van de sector. “De culturele sector en creatieve industrie bieden in onze steden werk aan 114.000 mensen, goed voor gemiddeld 7 procent van de beroepsbevolking in de vier grote steden.”

“Ook zijn musea, podia, concertgebouwen en andere culturele instellingen bepalend voor de keuze of mensen hier willen wonen, bedrijven zich hier willen vestigen en toeristen ons willen bezoeken. Deze bezoeken leveren een economische spin-off van honderden miljoenen euro’s aan extra bestedingen waarvan iedereen in Nederland profiteert.”

Appel op het kabinet

De wethouders vragen het Rijk om meer geld, omdat de gemeenten in beperkte mate steun kunnen bieden. “Er is meer geld nodig. […] In tegenstelling tot het Rijk mogen gemeenten geen begrotingstekort hebben. Bovendien zijn de financiële uitdagingen die de komende jaren op ons afkomen gigantisch, waardoor onze begrotingen sowieso al onder druk staan. Willen we ons culturele fundament in stand houden, dan moet het Rijk dus bijspringen.”

De wethouders doen een gezamenlijk appel op het kabinet: “Kunst en cultuur staan niet op zichzelf. Ze zijn onlosmakelijk verbonden met onze economie, werkgelegenheid, toerisme, integratie, onderwijs en zorg. Ze zijn onmisbaar in onze samenleving. Wij vragen dit dus niet alleen voor de culturele sector, maar ook voor onze inwoners, voor onze steden. Voor iedereen in Nederland.”