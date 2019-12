Wintergedicht van Stadsdichter: ‘Middernacht te Utrecht’ Foto: Robert Oosterbroek

Het einde van het jaar is in zicht en daarmee zijn we in de donkere maanden van het jaar beland. Ruben van Gogh, Gildemeester van het Utrechts Dichtersgilde, blikt terug en schreef een winters Stadsgedicht over de gebeurtenissen van 2019 in Utrecht.