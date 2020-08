Wordt dit de Utrechtse zomerhit van 2020?

De drie Utrechtse vrienden Ramiro, Maarten en Danny maakten vroeger samen rapnummers die ze deelden via Hyves. Nu, tien jaar later, komt het drietal RaMaDa met het vrolijke hitje ‘Zomer’. Gemaakt in april tijdens de lockdown, gaat het liedje over het verlangen naar weer samen zijn, dansen en sjansen zoals mensen in de zomer doen.

Het trio is al vrienden sinds de basisschool. Ze kennen elkaar zo’n 25 jaar en waren vanaf het begin al een “heilige drie-eenheid”, zo vertelt Ramiro. De rapper van de groep. “We werden al snel een groepje straatjochies dat ging rappen en beatboxen. Dat deden we een poosje met heel weinig apparatuur. We namen onze eigen nummers op, maakten videoclips met ons mobiele telefoontje en zetten alles op Hyves. We hadden toen best wat fans die daarnaar luisterden, volgens mij zelf een paar honderd.”

Tekst gaat verder onder video

Corona-liedje

Jaren verstreken, waarin de jongens niks nieuws maakten samen. Ze speelden alleen af en toe weleens op workshops en bruiloften van vrienden, of maakten los van elkaar muziek. Maar corona bracht hier verandering in. Ramiro: “Ik heb al een tijdje een thuisstudio, met alle spullen om een nummer goed af te werken. Toen het coronavirus toesloeg, zaten mijn maatjes en ik ineens een stuk vaker samen binnen. We zijn toen weer eens muziek gaan maken en zonder er te veel bij na te denken kwam daar dit nummer uit.”

Toen het drietal het nummer ‘Zomer’ opnam, was het nog april. “Ik verlangde toen erg naar de zomer. Wanneer je weer samen buiten bent en nieuwe mensen ontmoet. Ik had heel veel zin om te dansen en te sjansen. Net zoals veel mensen die door corona thuis zaten.”

Videoclip

Het liedje stond al eerder een tijdje op SoundCloud, waar hij zo’n 400 keer beluisterd is. RaMaDa kreeg zulke leuke reacties dat de groep het nummer opnieuw heeft opgenomen, met betere audio, en op Youtube heeft geplaatst. Met een zomerse videoclip, op herkenbare plekken in Utrecht. Kopi Susu bijvoorbeeld. Ramiro: “We komen alle drie uit Lombok en zijn er echt verliefd op geworden. Kopi Susu vind ik een schitterend cultureel en sociaal café. Het is daar warm en gezellig. Precies waar dit nummer ook over moet gaan.”

De YouTube-video is inmiddels al bijna twee duizend keer bekeken. “Ik denk dat het nummer heel herkenbaar is voor mensen. En we willen ook een positieve boodschap meegeven. Binnen bepaalde regels kun je alsnog heel veel doen en genieten van de zomer”, vertelt Ramiro. En of Ramiro zelf inmiddels alweer gedanst en gesjanst heeft? “Ja zeker, bij de Munt aan het water. Maar ook bij Perron West, dat is een treinwagon tussen Utrecht Centraal en Lombok. Daar hebben we met de buurt een coronaproof silent-disco georganiseerd het was heerlijk om weer te dansen.”