Zanger van Utrechtse band Kensington stopt na vijftien jaar: ‘Een ongekend mooi avontuur’

De zanger van Kensington, Eloi Youssef, zal na vijftien jaar de Utrechtse band verlaten. Eind volgende zomer stopt hij. Alle geplande optredens tot die tijd gaan door. Dat meldt Kensington onder meer op hun Instagram-pagina.

“Er is geen ruzie of onenigheid,” schrijft de band, “maar wel een verschil in toekomstvisie. Jan, Casper en Niles willen nog steeds hun leven aan Kensington wijden, Eloi wil dit niet langer. Dat is de beknopte versie.” Aanstaande zondagavond zijn de vier bandleden te gast bij Humberto op RTL 4 om hier verder op in te gaan.

“We snappen dat dit veel kan zijn om te verwerken voor iedereen die zoveel tijd en liefde in onze band heeft gestoken”, vervolgd de band. “We vatten dit zelf zeker ook niet licht op.” Kensington weet nog niet wat het vertrek van Eloi voor de toekomst betekent. “We weten wel dat Kensington niet zal eindigen: Jan, Casper en Niles zullen in de loop van de tijd hier een nieuwe vorm voor vinden.”

‘Far from over’

Op zijn eigen Instagram-pagina schrijft de zanger dat hij bij de band alles heeft kunnen leren wat hij kon leren. “Ik heb overal opgetreden waar ik wilde optreden. Ik heb alles meegemaakt wat ik mee moest maken. Het is tijd voor een nieuw hoofdstuk in mijn leven.” Hij noemt de afgelopen jaren ‘een ongekend mooi avontuur’.

De laatste shows met zijn vieren spelen ze op 3 en 4 september in de Ziggo Dome in Amsterdam. “We kijken ernaar uit om het komend jaar in deze formatie te voltooien en daar met jullie van te genieten.” De band belooft dat het ‘episch’ wordt en sluit het bericht af met de woorden: “This is far from over yet!”