Zaterdag klinkt Daft Punk vanaf de Domtoren in Utrecht

De bekende tunes van Daft Punk zullen zaterdag vanaf de Domtoren in Utrecht klinken. Stadsbeiaardier Malgosia Fiebig gaat verschillende nummers spelen op het klokkenspel. Het Franse danceduo liet afgelopen week weten na 28 jaar te stoppen.

In een video van bijna acht minuten maakte Daft Punk te stoppen. Met hits als Get Lucky, One More Time, en Around the World heeft het duo een flinke stempel gedrukt op de ontwikkeling van elektronische popmuziek.

Fiebig speelt vaker liedjes op het carillon van de Domtoren die om wat voor reden dan ook in de actualiteit zijn. Eerder deed ze dat al met nummers van artiesten als Avicci, Van Halen, Prince, The Beatles en Radiohead .

Het optreden zal zaterdag rond 11.30 uur beginnen en is in de omgeving van de Domtoren goed te horen.

There is no going back now! Coming Saturday I’ll play a few #daftpunk songs on the carillon of the #domtoren #Utrecht. Thank you for all the suggestions! 🔥 pic.twitter.com/1JiKXt7a14

— Malgosia Fiebig (@Malgosiafiebig) February 24, 2021