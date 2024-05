Zaterdag Wereld Vismigratiedag bij de Weerdsluis in Utrecht: activiteiten en meet & greet met Barry de Baars

Het is zaterdag 25 mei Wereld Vismigratiedag en dat gaat in Utrecht niet onopgemerkt voorbij. Bij de Weerdsluis in Utrecht zijn die dag van 11.00 tot 15.00 uur diverse activiteiten. Het wekelijkse visdeurbeljournaal wordt deze dag live opgenomen, er valt te leren over vismigratie en Barry de Baars is van de partij.

Tijdens de Wereld Vismigratiedag op zaterdag 25 mei is er van alles te doen bij de Weerdsluis in Utrecht. Zo is Barry de Baars – een opblaasvis van zeven meter – aanwezig voor een meet & greet met bezoekers. Ook opent de sluiswachter de sluisdeuren, mits er genoeg vissen bij de sluis liggen te wachten. Normaal gesproken krijgt de sluiswachter een seintje via de visdeurbel.

Voor wie de visdeurbel nog niet kent; bij de Weerdsluis hangt onder water een camera, iedereen kan de livestream bekijken. Wie een vis ziet wachten voor de sluis, kan op de virtuele bel drukken. Op die manier weet de sluiswachter dat er een vis wacht en kan de deur geopend worden.

Verder wordt een stadswandeling georganiseerd langs het water om te leren over de natuurvriendelijke inrichting en onderwaterstructuur. Tijdens de wandeling kunnen bezoekers de waterkwaliteit onderzoeken met hun telefoon en zwerfafval verzamelen. Daarnaast wordt het wekelijkse visdeurbeljournaal van Mark van Heukelum speciaal voor de vismigratiedag live opgenomen bij de Weerdsluis. Vismigratie, vissen en de waterkwaliteit komen aan bod en het publiek mag vragen stellen.

Gezond leefgebied

Het waterschap zorgt ervoor dat vissen vrij kunnen zwemmen. “Dit is belangrijk voor een gezonde visstand, een goede ecologische waterkwaliteit en de biodiversiteit. Vissen zoals snoeken en baarzen zwemmen graag heen en weer tussen grote rivieren en kleinere wateren.”

Volgens het waterschap doen ze dat om voedsel te zoeken en te paren. “Het is belangrijk dat ze zich zonder problemen tussen deze wateren kunnen verplaatsen. In de praktijk komen ze echter vaak hindernissen tegen zoals een sluis of een gemaal. Dan hebben ze hulp nodig om zo’n hindernis te passeren.” Onder meer de visdeurbel biedt zo’n oplossing.

Het event is gratis en aanmelden is niet nodig.