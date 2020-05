Zeven dagen lang gaat Nederlandse cultuursector actievoeren in Utrecht

De Nederlandse cultuursector gaat zeven dagen lang actievoeren. Omdat verzamelen op het Malieveld in Den Haag nu niet mogelijk is, gebeurt dit in de Utrechtse locatie DeFabrique. Van 30 mei tot en met 5 juni, 12 uur per dag, gaat de sector vanaf die plek live uitzenden.