Zeven moties aangenomen ter versterking Utrechts nachtleven

Tijdens de gemeenteraad zijn donderdag zeven moties aangenomen die het Utrechtse nachtleven moeten verbeteren. Deze gaan onder andere over het beschermen van bestaande nachtlocaties en meer culturele diversiteit in het Utrechtse uitgaansleven.

De moties komen voort uit de raadsinformatiebijeenkomst van 30 september. Daar konden vertegenwoordigers uit de nachtsector, omwonenden, bezoekers en experts in gesprek met raadsleden over de nachtcultuur.

Tijdens de gemeenteraad afgelopen donderdag zijn er ook moties afgewezen. Onder andere de motie ‘gratis gehoorbescherming bij elke kroeg, club en podium’ en ‘de nachtwinkel is onderdeel van de nachtcultuur’ zijn niet aangenomen.

Utrechtse Nachtvisie

Samen met de nachtsector en betrokkenen maakte de gemeente in 2023 het plan de ‘Utrechtse Nachtvisie 2030’. In dit plan staat een aantal ambities voor het Utrechtse nachtleven. Zo is er in opgenomen dat er nieuwe locaties voor de nachtcultuur moeten komen en dat ongewenst gedrag in de nachtsector beter voorkomen en gesignaleerd moet worden.

Met de Nachtvisie moet er een “nachtcultuur voor alle Utrechters” komen. Dit wil de gemeente in verschillende delen van de stad met zo min mogelijk overlast. “Zo blijven we naast een jonge en groeiende, ook een fijne en gezonde stad”, aldus de gemeente.