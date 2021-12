Nu na 17.00 uur alleen de supermarkten nog open zijn, is het maar stil op straat. De nieuwe lockdown hakt er bij de meesten weer even in en veel evenementen kunnen nu niet doorgaan. Daarom deze week geen uittips, maar zeven Utrechtse boekentips om de avondlockdown mee door te komen.

Omstreken. Ode aan het beste fietsland ter wereld

Door: Merijn Heijne en Esther de Lange

Als het aan Merijn Heijne en Esther de Lange ligt, is Nederland het beste fietsland ter wereld. In hun deze week verschenen boek Omstreken laten ze in ruim 200 foto’s en twaalf verkeersluwe routes zien hoe mooi je kunt fietsen in alle provincies van Nederland. In de provincie Utrecht komen onder meer routes vanuit Utrecht en Woerden aan bod en er staan foto’s in van De Bilt, Houten, Renswoude, Soest en Zeist. Presentator en fervent fietser Herman van der Zandt schreef het voorwoord voor het boek. “Soms denk ik hier alles wel gezien te hebben, dat ik Nederland op de fiets volledig heb uitgespeeld, game over. Het tegendeel is waar. Fietsen in eigen land blijft een ontdekkingsreis”, zegt hij.

Missie aan de Mersey: John Achterberg en de weg naar de wereldtop met Liverpool

Door: Tom van Hulsen

Utrechter en voormalig hoofdredacteur van Voetbal International Tom van Hulsen dook voor dit boek in het leven van Utrechter John Achterberg. Achterberg was zelf doelman van RUC, FC Utrecht, NAC, FC Eindhoven en Tranmere Rovers, maar is sinds 2009 keeperstrainer bij een van de grootste voetbalclubs ter wereld: Liverpool. Van Hulsen volgde Achterberg een aantal jaar op de voet, ging naar vele wedstrijden en sprak met betrokkenen, onder wie Liverpool-trainer Jürgen Klopp en de keepers van Liverpool. Een boek over het heden en verleden van Liverpool, het Engelse voetbal en Achterbergs jarenlange weg van de Utrechtse Bokkenbuurt naar Anfield in Liverpool.

Stappen door m’n stadsie. (On)bekend Utrecht in dertig heim-weetjes

Door: Iris Dijkstra

Door de coronamaatregelen kan er weer veel niet doorgaan, maar met dit boek kun je Utrecht op een heel nieuwe manier ontdekken. Stadsgids Iris Dijkstra stapt in dit boek in de rijke historie van de oude binnenstad van Utrecht. Ze onthult aan de hand van dertig ‘heim-weetjes’ de mooiste en verrassendste verhalen over de stad. Van de werfkelders, tot de begijnen, stadskastelen en Louis Hartlooper. Dit is het ultieme boek voor iedereen die Utrecht nog niet zo goed of juist ontzettend goed kent. Zelfs professionele stadsgidsen en historici kunnen hun hart ophalen. Want wat betekenen de zilveren naamplaatjes in de boom in de tuin van het Catharijneconvent en hoe heldhaftig was Trijn van Leemput nu echt?

Utrechtse buitenplaatsen. Lusthoven van adel, geestelijkheid en burgers

Door: Lenneke Berkhout en René Dessing

Utrechters kennen ze natuurlijk wel, Kasteel de Haar, Slot Zeist en Amelisweerd, maar de provincie Utrecht telt naast deze drie buitens nog veel meer historische buitenplaatsen. Niet alleen de gebouwen zelf zijn architectonische hoogstandjes, ook de omringende parken en tuinen behoren tot het nationaal erfgoed. Lenneke Berkhout en René Dessing beschrijven in het boek Utrechtse buitenplaatsen ruim vijftig van deze pareltjes in de provincie.

VerpleegThuis

Door: Teun Toebes

Teun Toebes maakte op 21-jarige leeftijd de gedurfde keuze om op de gesloten afdeling van een verpleeghuis voor mensen met dementie in Utrecht te gaan wonen. Hij wilde ervaren hoe de zorg voor mensen met dementie verbeterd kan worden, maar vooral ook laten zien dat wij als maatschappij ons beeld van dementie moeten aanpassen. Toebes beschrijft op ontroerende wijze de pijnlijke systemen die in de zorg en samenleving heersen en hoe we die kunnen veranderen. “VerpleegThuis is niet alleen een boek over de toekomst van dementie, maar vooral een boek over de toekomst van ons allemaal. Waarom? Omdat de kans dat dit boek ook over jouw toekomst gaat één op vijf is.”

Moordstad. Een bloedspoor door Utrecht

Door: Daniel van Doorn en Evert van der Zouw

In dit boek staan zestig spraakmakende moordzaken uit de geschiedenis van de Domstad centraal. De drama’s voltrokken zich in duistere steegjes, maar ook op de statige brede lanen die Utrecht rijk is. Auteurs en crimewatchers Daniel van Doorn en Evert van der Zouw hebben per Utrechtse wijk de meest opzienbarende moordzaken van toen en nu onderzocht en voorzien van nieuwe gegevens en details. Een tijdreis door de gitzwarte stadsgeschiedenis van Utrecht.

De Veldkeuken, het tweede kookboek

Door: De Veldkeuken

Toen het eerste kookboek van de Veldkeuken in 2015 van de persen rolde, groeide de vraag naar een vervolg al snel. En dat vervolg is er nu: De Veldkeuken, het tweede kookboek is uit. In het boek staan meer dan 130 vegetarische en veganistische recepten die je laten watertanden: van geurig olijvenbrood en zalige bietenquiche tot rabarbertrifle, gefermenteerde groente en wortel-hotdogs. Naast de recepten, is in het nieuwe boek aandacht voor de beste baktips voor thuisbakkers en bijzondere leveranciers van streekproducten.